Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane

Yeni dizi Bahar’ın her bölümü sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi Bahar’ın bu haftaki bölümü de yine büyük bir heyecanla takip edildi. Salı akşamlarının yeni gözdesi haline gelen ve kısa sürede çok sevilen dizinin çekildiği hastanenin konumu ve ismi merak konusu oldu. Dizinin sahnelerinin büyük bir bölümünün geçtiği o hastanenin ismi ve nerede olduğu merak ediliyor. Dizinin çoğu sahnesinde ‘Peran Vakıf Hastanesi’ adında bir hastane geçiyor ancak gerçekte böyle bir hastane yok. Bu isim sadece dizi için kullanılıyor. Bahar dizisinin sahnelerinin yer aldığı ve dizide dış mekan görüntülerinin kullanıldığı hastanenin ise Pendik’te özel bir hastane olduğu belirtiliyor.





BAHAR DİZİSİNİN GERÇEK HASTANE DETAYI! İZLEYİCİLER ŞAŞIRACAK!





Gösterilenin aksine, Bahar dizisinin çekimlerinin büyük bir kısmı gerçek bir hastanede gerçekleşmiyor. Dizide sıkça bahsi geçen "Peran Vakıf Hastanesi" adı sadece kurgusal bir mekan olarak kullanılıyor. Ancak, dizi için dış mekan görüntülerinin kullanıldığı gerçek bir hastane bulunuyor.

Bahar dizisinin sahnelerinin çekildiği ve dış mekan görüntülerinin alındığı hastane, Pendik ilçesinde bulunan özel bir hastanedir. Ancak, hastanenin tam olarak ismi ve konumu yapımcılar tarafından belirtilmemiştir. Bu durum, izleyiciler arasında dizinin gerçekçiliği ve doğallığı hakkında merak uyandırmıştır.

Bahar dizisinin çekimlerinin büyük bir kısmının gerçek bir hastane ortamında gerçekleştirilmemesine rağmen, izleyicilere sunulan sahnelerin doğallığı ve gerçekçiliği hala büyük bir ilgiyle takip edilmekte.