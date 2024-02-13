Bahar dizisi nerede çekiliyor? Bahar uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Show TV’nin yeni dizisi Bahar izleyiciyi ekrana kilitleyecek!: Bahar dizisi nerede çekiliyor?

Bahar dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinde devam ediyor. Dizinin set adresleri arasında Bebek, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli gibi ilçeler yer alıyor. Dizinin bazı sahneleri de stüdyoda gerçekleştiriliyor. Bahar dizisinin set ekibi, pandemi önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.





Bahar dizisi uyarlama mı gerçek hikaye mi?

Bahar dizisi, tamamen özgün bir senaryoya dayanıyor. Dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bahar dizisi, gerçek bir hikayeden esinlenmemiş, tamamen hayal gücüyle yaratılmış bir dizi.

Bahar dizisinin konusu nedir?

Bahar dizisi, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un başka bir yüzüyle karşılaşan Bahar’ın hikayesini anlatıyor. Bahar, başarılı bir cerrah olan Timur Yavuzoğlu ile evlidir ve hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Ancak bir gün ani bir hastalıkla yüzleşir ve hayatı altüst olur. Bu süreçte ailesinin sırlarını öğrenen Bahar, hayal kırıklığına uğrar ve kendini yalnız hisseder. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak. Bahar’ın bu yolda en büyük destekçisi ise her anlamda Timur’un rakibi olan Evren Yalkın olacak.

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bahar dizisinin oyuncu kadrosu, sektörün başarılı isimlerinden oluşuyor. Dizinin başrolünde, Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar yer alıyor. Demet Evgar, daha önce Bir Bulut Olsam, Ezel, Leyla ile Mecnun, Avlu, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol almıştı. Bahar’ın eşi Timur’u ise Mehmet Yılmaz Ak oynuyor. Mehmet Yılmaz Ak, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Doktor Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bahar’ın hayatına giren Evren’i ise Buğra Gülsoy canlandırıyor. Buğra Gülsoy, daha önce Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Aşk Yeniden, Kızım, Azize gibi dizilerde başrol oynamıştı.