Bahar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, kim kimdir? Dizinin konusu ne?

Bahar dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu: Bahar dizisinin konusu nedir?

Bahar dizisinin hikayesi şöyle: Bahar (Demet Evgar), yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.





Bahar dizisinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. İşte Bahar dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Demet Evgar: Bahar Yavuzoğlu. Dizinin baş karakteri olan Bahar, evli ve iki çocuk annesi bir ev hanımıdır. Tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk yapmamıştır. Hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar, hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalır.

Buğra Gülsoy: Evren. Bahar’ın doktoru olan Evren, onun hayatını kurtarmak için elinden geleni yapar. Bahar’ın karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenir ve eşi Timur’un karaciğeri uyumlu olduğunu söyler. Evren, Bahar’ın hem doktoru hem de arkadaşı olur.

Mehmet Yılmaz Ak: Timur Yavuzoğlu. Bahar’ın eşi olan Timur, başarılı bir cerrah ve aile babasıdır. Karısının hastalığını öğrenince büyük bir şok yaşar. Karısının karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu ve kendisinin uyumlu olduğunu öğrenince kararsız kalır. Timur, karısını kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorundadır.

Ecem Özkaya: Zeynep. Bahar’ın en yakın arkadaşı olan Zeynep, onun hastalığıyla ilgilenir ve destek olur. Zeynep, Bahar’ın çocuklarına da annelik yapar. Zeynep, Bahar’ın doktoru Evren’e karşı ilgi duyar.

Füsun Demirel: Şükran. Bahar’ın kaynanası olan Şükran, oğlu Timur ve gelini Bahar’ı çok sever. Bahar’ın hastalığına çok üzülür ve onun için dua eder. Şükran, Bahar’ın karaciğer nakli için eşine baskı yapar.

Elit Andaç Çam: Ece. Bahar ve Timur’un kızı olan Ece, lise öğrencisidir. Annesinin hastalığını öğrenince çok sarsılır ve babasına kızar. Ece, annesinin yanında olmaya çalışır.

Demirhan Demircioğlu: Emir. Bahar ve Timur’un oğlu olan Emir, ilkokul öğrencisidir. Annesinin hastalığını tam olarak anlayamaz ve onunla oynamak ister. Emir, annesinin iyileşmesi için dua eder.

Nil Sude Albayrak: Ceyda. Timur’un hastanede çalışan asistanı olan Ceyda, ona aşıktır. Timur’un karısının hastalığını öğrenince onu yalnız bırakmaz ve ona yakınlaşmaya çalışır. Ceyda, Bahar’ı kıskanır ve onunla rekabet eder.

Sena Kalıp: Ayşe. Bahar’ın arkadaşı olan Ayşe, onun hastalığına çok üzülür ve ona yardım etmeye çalışır. Ayşe, Bahar’ın çocuklarıyla ilgilenir ve onlara moral verir. Ayşe, Bahar’ın doktoru Evren’e karşı ilgi duyar.

Alisa Sezen Sever: Melis. Bahar’ın arkadaşı olan Melis, onun hastalığına çok üzülür ve ona yardım etmeye çalışır. Melis, Bahar’ın çocuklarıyla ilgilenir ve onlara moral verir. Melis, Bahar’ın doktoru Evren’e karşı ilgi duyar.

Hatice Aslan: Neriman. Bahar’ın annesi olan Neriman, kızının hastalığını öğrenince çok sarsılır ve onun yanına gelir. Neriman, kızının karaciğer nakli için eşine baskı yapar. Neriman, Bahar’ın kaynanası Şükran’la anlaşamaz.

Bahar dizisi ne zaman başlayacak? Bahar dizisi, 13 Şubat 2024 tarihinde Show TV’de başlayacak. Dizinin ilk bölümü, saat 20.00’de yayınlanacak.

Bahar dizisi kaç bölüm olacak? Bahar dizisinin kaç bölüm olacağı henüz belli değildir. Dizinin reytingleri ve izleyici ilgisi, dizinin devam edip etmeyeceğini belirleyecektir.

Bahar dizisi fragmanı nereden izlenir? Bahar dizisinin fragmanları, Show TV’nin resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından izlenebilir. Ayrıca dizinin fragmanları, Show TV’de de yayınlanmaktadır.

Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi, orijinal bir senaryoya sahiptir. Dizinin senaryosunu Ayça Üzüm yazmaktadır.

Bahar dizisi nerede çekiliyor? Bahar dizisi, İstanbul’da çekilmektedir. Dizinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde başladı.