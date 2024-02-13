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Bahar dizisi tuttu mu beğenildi mi? Bahar dizisi reytingleri ve X yorumları nasıl?

Show TV’nin yeni dizisi Bahar, ilk bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın başrollerini paylaştığı dizinin konusu, oyunculukları ve reytingleri merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:30
Bahar dizisi tuttu mu beğenildi mi? Bahar dizisi reytingleri ve X yorumları nasıl?

Bahar dizisi izleyicilerden tam not aldı: Bahar dizisi konusu nedir?

Bahar dizisinin hikayesi şöyle: Bahar (Demet Evgar), yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

bahar

Bahar dizisi oyuncuları kimlerdir?

Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Bahar dizisi reytingleri nasıldır?

Bahar dizisi, ilk bölümüyle reytinglerde istediğini aldı. 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan dizinin ilk bölümü, AB ve ABC1 kategorilerinde yedinci, TOTAL kategorisinde ise sekizinci oldu.

Bahar dizisi yorumları nasıldır?

Bahar dizisi, izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Dizinin konusu, oyunculukları, senaryosu ve yönetmenliği beğeni topladı. Dizinin fragmanları ve afişleri de ilgi çekti. Dizinin sosyal medya hesapları da takipçi sayısını artırdı. Diziyi izleyenler, dizinin her bölümünde gizem duygusunu besleyerek ilerlediğini, her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlattığını ve çoğu zaman trajikomik hikayelerle umut aşıladığını belirtti. Diziyi izlemeyenler ise diziyi merak ettiklerini ve izlemek istediklerini ifade etti.

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