Bakan Göktaş: "Aileyi değersiz kılan programlardan vatandaş çok şikayetçi"

Sultanbeyli'de "Bizim Evin Hikayesi" gala programında aile ve kültür vurgusu

Ev sahibi Sultanbeyli Belediyesi ve Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan 'Bizim Evin Hikayesi Gala Programı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kültür ve aile değerlerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Göktaş programla ilgili olarak, "Aileyi değersiz kılan söylemlerden, programlardan her bir vatandaş çok şikayetçi. Bunun yanında aileyi merkeze alan, aile ve nüfus vizyonunuza destek çıkacak kültür yapımızı, medeniyetimizi, güçlü aile kavramımıza sahip çıkacak eser sayımız maalesef az" dedi.

Bakan Göktaş, etkinlikte sözlerine devam ederek sanatın ve kültürün önemine vurgu yaptı: "Kültüre, sanata, değerlerimizi yaşatan konulara önem verelim. Buna yatırım yapalım. Vatandaşımız bunu istiyor. İnsanımız bunu istiyor. İnsanımız izlediğinde kendini görmek istiyor. Entrikaları, yalanı dolanı, gayri ahlaki konuların işlenmesini istemiyor. Kendini temsil eden, kendi değerlerini temsil eden, ailesini, komşuluk ilişkilerini, birliğimizi, beraberliğimizi yansıtan görseller görmek istiyor. İşte biz de bu akşam tam da böyle bir oyunu hep beraber İzleyeceğiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Burada emek veren her birinize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum".

Göktaş, Sultanbeyli Belediyesinin vizyonunu da öne çıkararak, tiyatro grubunun bir yıllık çalışmasının aile ve devlet politikalarına destek verdiğini ifade etti: "Herkes pek çok şeye yatırım yapar ama insana yatırım yapmak kültüre, sanata yapmak herkesin üstünden gelebileceği bir şey değil. Burada siz bir vizyon çizdiniz. Bir tiyatro grubu kurdunuz. Aynı zamanda danışmanlık aldınız. Nihayetinde burada gerçekten Sultanbeyli Belediyesi’nin tiyatro grubunda, tiyatro akademisinin bir yıl boyunca sabırla, azimle, kararlılıkla ortaya koyduğu ve aslında disiplinle çalıştığı ama aynı zamanda aileye değer veren, insana değer veren ve devletimizin politikasına, güçlü vizyonuna destek veren, sanatla destek veren, kültürle destek veren, çok kıymetli bir eseri izleyeceğiz".

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalara vurgu yaptı: "Aile ve Nüfus 10 Yılı çerçevesinde aileyi baş tacı eden, içimizden bir hikayeyi sahneye taşıyan bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz de bu vizyonu sözde bırakmıyor; sahada karşılığı olan, hayata dokunan ve gündelik yaşamda hissedilen somut adımlarla destekliyoruz. Elbette şehri imar ederken, nesli ihmal etmemek gerekir. Biz, kültür ve sanatı şehrin bir süsü olarak değil; o şehri ayakta tutan ruhun kendisi olarak görüyoruz. Bizler; aileyi merkeze alan, sanatı toplumla buluşturan ve gençlerimizin önünü açan çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam edeceğiz. Oyunumuzun izleyicisi bol, alkışı gür olsun. 'Bizim Evin Hikayesi' gönüllerimizde hoş bir seda bıraksın".

Program, belediye ve tiyatro akademisinin ortak çalışması olarak aile değerlerini ve kültürel üretimi ön plana çıkaran bir örnek olarak değerlendirildi. Katılımcılar, sahnede emeği geçenleri tebrik ederek üretimin toplumun beklentilerine yanıt verdiğini vurguladı.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE, TİYATRO AKADEMİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 'BİZİM EVİN HİKAYESİ GALA PROGRAMI'NA KATILAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "AİLEYİ DEĞERSİZ KILAN SÖYLEMLERDEN, PROGRAMLARDAN HER BİR VATANDAŞ ÇOK ŞİKAYETÇİ. BUNUN YANINDA AİLEYİ MERKEZE ALAN, AİLE VE NÜFUS VİZYONUNUZA DESTEK ÇIKACAK KÜLTÜR YAPIMIZI, MEDENİYETİMİZİ, GÜÇLÜ AİLE KAVRAMIMIZA SAHİP ÇIKACAK ESER SAYIMIZ MAALESEF AZ" DEDİ.