Kepez Sömestir Festivali Mimar Sinan'da Çocuklara Şenlik Yaşatıyor

Kepez Belediyesi'nin Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde süren Sömestir Festivali, ikinci gününde çocuklara illüzyon, dans, tiyatro ve oyun alanlarıyla dolu bir program sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:38
Yoğun ilgiyle devam eden yarıyıl şenliği

Kepez Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen Sömestir Festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde ikinci gününde de dolu dolu etkinliklerle sürüyor. Festival, çocuklara eğlence, sanat ve kültürü bir arada sunmayı hedefliyor.

Festivalin ilk gününde sahnelenen illüzyon gösterisi minik izleyicilere heyecanlı anlar yaşatırken, bubble show ve maskot show yüzleri güldürdü. Mimar Sinan Akademi Modern Dans Topluluğu'nun çocuk grubu sahne performansıyla beğeni topladı. Kepez Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Dilek Elması' adlı oyun, çocuklara cesaret ve hayallerin peşinden gitme mesajı verdi. Kepez Kent Orkestrası ise neşeli ezgileriyle festivale renk kattı.

Bugünün programı ve interaktif alanlar

Festivalin ikinci gününde çocukları DJ performansı, Mimar Sinan Akademi Modern Dans Topluluğu gösterileri, Mini Club Disco, MC Show yarışması, yeni illüzyon gösterileri, jonglör gösterisi, Kepez Kent Tiyatrosu'nun 'Dilek Elması' çocuk oyunu ve çeşitli interaktif etkinlikler bekliyor. Etkinlikler çocukların katılımına açık, eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiriyor.

Festival alanında kurulan oyun ve eğlence alanları da çocukların neşesine neşe katıyor. Alanlarda sunulan aktiviteler arasında Mickey kaydırak, oyun zıp zıp, sirk temalı zıp zıp, şutgol penaltı, dart, basket, dev kaydırak, fileli zıp zıp, rocket zıp zıp, gladyatör parkuru, küçük yaş grubu için timsah oyun alanı, baseball ve rodeo yer alıyor.

Sömestir Festivali, yarıyıl tatili boyunca çocuklara keyifli ve kültürel bir tatil deneyimi sunmaya devam ediyor.

