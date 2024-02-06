Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert çıkış: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?

Survivor 2024 All Star’da yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Merve ve Mustafa Kemal’in kavgası konseyde büyüdü. Acun Ilıcalı ise yarışmacılara sert uyarılarda bulundu.

Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert çıkış: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?
Yayın Tarihi:

Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarı: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?

Survivor 2024 All Star‘ın yeni bölümüne dair fragman yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı. Fragmanda Nagihan ve Mustafa Kemal’in ‘Biz de artık güçlülerle oynamıyoruz.’’ sözleri yarışmada tansiyonu yükseltti.

Merve ve Mustafa Kemal arasında kavga!

Yeni bölüm fragmanında Merve, 'Arkadan konuşmalarla, iş çevirmelerle benim işim olmaz. Ama senin yanında bunu yapan birileri var. Zamanı var. Herkesin zamanı gelecek. ’ dedi. Merve ve Mustafa Kemal arasındaki tartışma 27. bölümde de sürdü. Nagihan ise, ‘Onlar oyun oynuyorlarsa en güzel oyunu ben ayağımla iterim. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz. Bütün planlarınızı bozuyoruz’ diye konuştu. Merve ve Mustafa Kemal 26. bölümde oynanan oyundan sonra da atışmıştı ve Merve gözyaşlarına boğulmuştu. Acun Ilıcalı, ikili arasındaki gerginliğin dinmesini istedi ve Mustafa Kemal’e ‘Ben seni bu konuda güvenilir bulmuyorum!’ dedi.

Konseyde gerginlik tırmandı!

Haftanın 3. eleme adayını belirleyecek olan kırmızı takımda yarışmacılar konseyde birbirine girdi. Merve, Mustafa Kemal’in kendisini kenara çekip hesap sorduğunu anlattı. Mustafa Kemal ise Merve’yi yalan söylemekle suçladı ve sözünü kesmeye devam etti. Acun Ilıcalı’nın araya girmesine rağmen Mustafa Kemal durmadı ve Yunus Emre’nin vites düşür sözüne çok sinirlendi. ‘Dışarı çıkalım, bana bağıramazsın, Survivoru yakarım’ gibi sözler sarf eden Mustafa Kemal, konseyin 15 dakikalığına ara verilmesine sebep oldu. Bu arada yaşananlar ise ekrana gelmedi.

Öne Çıkanlar
Araç alacaklar sakın fiyatların düşmesini beklemeyin! Kallavi zam kapıda geliyor Araç alacaklar sakın fiyatların düşmesini beklemeyin! Kallavi zam kapıda geliyor
Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek
Evde Kandil Simiti Nasıl Yapılır? (Kıyır Kıyır Tam Ölçü) Evde Kandil Simiti Nasıl Yapılır? (Kıyır Kıyır Tam Ölçü)
Çok Okunanlar
Aile Albümü dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı! Dizi ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte detayları! Aile Albümü dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı! Dizi ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte detayları! Dilan Polat’ın Porsche’i Arka Sokaklar’da! Hüsnü Çoban, lüks aracın keyfini çıkardı: Öf yağ gibi akıyor yağ! Yılan... Dilan Polat’ın Porsche’i Arka Sokaklar’da! Hüsnü Çoban, lüks aracın keyfini çıkardı: Öf yağ gibi akıyor yağ! Yılan... “Kolpaçino 4” Filmi son yılların en çok izlenen komedi filmi oldu! “Kolpaçino 4” Filmi son yılların en çok izlenen komedi filmi oldu! Aldatmak’ta bomba transfer: Survivor yarışmacısı dizide Güzide’nin oğlu olarak karşımıza çıkacak! Aldatmak’ta bomba transfer: Survivor yarışmacısı dizide Güzide’nin oğlu olarak karşımıza çıkacak! Olgun Şimşek’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın ilk tanıtımı yayınlandı! İşte dizinin ilk tanıtımı Olgun Şimşek’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın ilk tanıtımı yayınlandı! İşte dizinin ilk tanıtımı