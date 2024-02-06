Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert çıkış: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?

Survivor’da Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarı: Kardeşim siz ne istiyorsunuz?

Survivor 2024 All Star‘ın yeni bölümüne dair fragman yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı. Fragmanda Nagihan ve Mustafa Kemal’in ‘Biz de artık güçlülerle oynamıyoruz.’’ sözleri yarışmada tansiyonu yükseltti.

Merve ve Mustafa Kemal arasında kavga!

Yeni bölüm fragmanında Merve, 'Arkadan konuşmalarla, iş çevirmelerle benim işim olmaz. Ama senin yanında bunu yapan birileri var. Zamanı var. Herkesin zamanı gelecek. ’ dedi. Merve ve Mustafa Kemal arasındaki tartışma 27. bölümde de sürdü. Nagihan ise, ‘Onlar oyun oynuyorlarsa en güzel oyunu ben ayağımla iterim. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz. Bütün planlarınızı bozuyoruz’ diye konuştu. Merve ve Mustafa Kemal 26. bölümde oynanan oyundan sonra da atışmıştı ve Merve gözyaşlarına boğulmuştu. Acun Ilıcalı, ikili arasındaki gerginliğin dinmesini istedi ve Mustafa Kemal’e ‘Ben seni bu konuda güvenilir bulmuyorum!’ dedi.

Konseyde gerginlik tırmandı!

Haftanın 3. eleme adayını belirleyecek olan kırmızı takımda yarışmacılar konseyde birbirine girdi. Merve, Mustafa Kemal’in kendisini kenara çekip hesap sorduğunu anlattı. Mustafa Kemal ise Merve’yi yalan söylemekle suçladı ve sözünü kesmeye devam etti. Acun Ilıcalı’nın araya girmesine rağmen Mustafa Kemal durmadı ve Yunus Emre’nin vites düşür sözüne çok sinirlendi. ‘Dışarı çıkalım, bana bağıramazsın, Survivoru yakarım’ gibi sözler sarf eden Mustafa Kemal, konseyin 15 dakikalığına ara verilmesine sebep oldu. Bu arada yaşananlar ise ekrana gelmedi.