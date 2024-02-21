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Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’da Papa’yı da Geçti!

Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’da reyting rekorları kırıyor. Dizi, Papa’nın programını, kült polisiye diziyi ve Sanremo Müzik Festivali’ni geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:28
Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’da Papa’yı da Geçti!

Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’da Papa’yı Geride Bıraktı

Atv’nin sevilen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’, İtalya’da büyük bir başarıya imza attı.

Dizi, 70 ülkeye satıldı

Ülkemizde 13 Eylül 2018’de başlayan ve 16 Haziran 2022’de final yapan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, perşembe akşamları reyting rekorları kırdı. Dünyanın pek çok ülkesinde izleyiciyle buluşan dizi, özellikle İtalya’da çok beğenildi. Terra Amara ismiyle Access Time ve Canale 5 kanallarında hem gündüz hem de akşam kuşağında yayınlanan dizi, izlenme oranlarını zirveye taşıdı. Dizinin 14 Ocak Pazar günü akşam kuşağındaki bölümü, Papa Francis’in katıldığı bir televizyon programını reytinglerde geçerek büyük bir sürpriz yaptı.

Dizi, İtalya’nın kült dizilerini de solladı

Inter Medya’nın dağıtımını yaptığı ve 70 ülkeye satılan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, yüzde 15 izlenme payı ve 2.8 milyon izleyici sayısıyla televizyon izleyicilerini ekran başına topladı. Bir Zamanlar Çukurova, aynı gün yayınlanan İtalya’nın ünlü polisiye dizisi Komiser Montalbano’yu da geride bıraktı. Dizinin 28 Ocak Pazar günü akşam kuşağındaki bölümü ise 3.1 milyon izleyici ve yüzde 17.14 izlenme payıyla akşam kuşağının lideri oldu.

Dizi, Sanremo Müzik Festivali’ne de meydan okudu

Yunanistan’da da ‘Erotas Fugas’ ismiyle uyarlaması yapılan Bir Zamanlar Çukurova, İtalya’nın en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bir hafta süren Sanremo Müzik Festivali’nin ikinci gecesinde de ekrana geldi. Dizi, 2.3 milyon izleyici ve yüzde 10’u geçen izlenme payıyla festivalin reytinglerini düşürdü. İtalyan medyası, uzun zamandır hiçbir televizyon yapımının Sanremo Müzik Festivali boyunca bu kadar yüksek bir izlenme payına ulaşmadığını vurgularken ‘Bir Zamanlar Çukurova’ fenomeninin başarısını övgüyle yazdı.

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