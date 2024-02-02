Birkan Sokullu, Ayşe Övür’ün kitabından uyarlanan Zamanın Kapıları dizisinde Sinan karakterini canlandıracak

Birkan Sokullu’nun yeni dizisi Zamanın Kapıları için heyecanlı bekleyiş

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, son olarak Yüzyıllık Mucize ve Aşk Sanatı filmlerinde izleyiciyle buluşmuştu. Şimdi ise Med Yapım tarafından hazırlanan ve beINCONNECT'in dijital platformu Tod'da yayınlanacak olan yeni bir dizide başrol oynayacak.

Birkan Sokullu, gizemli bir kitabın yazarı Sinan karakterine hayat verecek

Başarılı oyuncu, yeni dizisinde yazılım dünyasının ünlü bir ismi olan ve gizemli bir kitap yazan Sinan karakterini canlandıracak. Dizi, Ayşe Övür'ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitaplarından uyarlanacak. Dizinin senaryosunu ise Büşra Cebe kaleme alacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturacak

Dizinin yönetmenliğini ise blutv’de yayınlanan ve çok beğenilen “Magarsus” dizisinin de yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut yapacak. Korkut, Zamanın Kapıları dizisiyle izleyiciyi zamanda yolculuk yapmaya davet edecek.

Dizinin kadın başrolü için Cansu Dere’ye teklif götürüldü

Dizinin kadın başrolü Nevra karakteri için ise Cansu Dere'ye teklif götürüldüğü öğrenildi. Nevra, Sinan’ın kitabının editörü olan ve onunla zamanda macera yaşayan bir kadın olacak. Dizinin diğer oyuncuları için ise görüşmeler devam ediyor.