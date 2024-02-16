Birkan Sokullu’nun yeni dizisi “Zamanın Kapıları”nda kadın partneri belli oldu mu?

Birkan Sokullu'nun yeni dizisi için partneri kim olacak?

Tanınmış oyuncu Birkan Sokullu, Ayşe Övür'ün çok satan romanı “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü”nden uyarlanan yeni bir dizide başrolü üstlenecek. Sokullu, Netflix'in ilgi gören dizisi "Aşk Sanatı"nda Esra Bilgiç'le başarılı bir performans sergilemişti.

“Zamanın Kapıları” dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor

Med Yapım imzalı ve beIN CONNECT'in online platformu Tod'da izleyiciyle buluşacak olan “Zamanın Kapıları” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Dizinin erkek başrol oyuncusu Birkan Sokullu'ya eşlik edecek olan kadın oyuncu henüz netleşmedi. Fakat kulislerde Hazal Kaya'nın bu rol için görüşmelere devam ettiği ve anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.

“Zamanın Kapıları” dizisinin hikayesi ne anlatıyor?

“Zamanın Kapıları” dizisi, yazılım dünyasının ünlü ismi ve aynı zamanda gizemli bir kitabın yazarı olan Sinan'ın, hayatına giren Nevra'yla birlikte yaşadığı serüvenleri konu alıyor. Sinan ve Nevra, kitaptaki ipuçlarını izleyerek, İstanbul'un saklı kalmış yüzünü ortaya çıkarıyorlar. Dizinin yönetmenliğini ise, blutv'nin popüler dizisi "Magarsus"un da yönetmeni olan Yunus Ozan Korkut yapıyor. Dizinin çekimlerinin mart ayında başlaması bekleniyor.