Buzuki Orhan, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programına Renk Kattı: Buzuki Orhan kim, gerçek ismi ne, nereli?

Buzuki Orhan Osman, yılbaşı gecesi Kanal D’de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programının konuk sanatçılarından biri olacak. Buzuki Orhan, programda hem kendi şarkılarını hem de sevilen yılbaşı şarkılarını seslendirecek. Peki, Buzuki Orhan kim, gerçek ismi ne, nereli?

Buzuki Orhan, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Programına Renk Kattı: Buzuki Orhan kim, gerçek ismi ne, nereli?
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Yılbaşı gecesi eğlence dolu bir programla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel’in konuk sanatçılarından biri de buzuki ustası Buzuki Orhan Osman olacak. Buzuki Orhan, programda hem kendi şarkılarını hem de sevilen yılbaşı şarkılarını seslendirecek. Buzuki Orhan, programda ayrıca sunucular İbrahim Büyükak ve Ayça Ayşin Turan ile de keyifli sohbetler yapacak.

Buzuki Orhan Kimdir?

Buzuki Orhan Osman, gerçek adıyla Orhan Osman, 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Anne ve babası Batı Trakyalı, Türk kökenli, Yunanistan vatandaşı olan Buzuki Orhan, müzik kariyerine 13 yaşında Yunanistan'da düğün orkestralarında buzuki çalarak başladı. Uzun yıllarını Bulgaristan, Almanya, Amerika ve Fransa gibi ülkelerde müzik çalışmalarına adamış olan sanatçı, daha sonra kariyerine Türkiye'de devam etti. Buzuki Orhan, buzukiyi geleneksel tavernalardan çıkararak festival ve caz sahnelerine taşıyarak enstrümana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Türkiye ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı, dokuz albümle müzikseverlerle buluştu.

Buzuki Orhan’ın Şarkıları Nelerdir?

Buzuki Orhan, çok sesli, birçok enstrümanla zenginleştirilmiş dünya müziğini, koreografi ve görsel efektlerle süslenmiş tiyatral bir atmosferde sunuyor. Buzuki Orhan’ın en bilinen şarkıları arasında şunlar sayılabilir:

Aşkın Kanunu

Buzuki Orhan

Gökkuşağı

İstanbul

Kırmızı Gül

Makedonya

Oyun Havası

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