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Erkenci Kuş, Fransa’da Romantik Komedi Rüzgarı Estirecek!

Erkenci Kuş, Fransa’da Novelas TV’de yayınlanacak. Dizi, 75 ülkede büyük ilgi gördü. Romantik komedi türündeki dizi, 4 Mart’ta Fransız izleyicilerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:38
Erkenci Kuş, Fransa’da Romantik Komedi Rüzgarı Estirecek!

Fransa’nın Novelas TV, Erkenci Kuş Dizisini Ekranlara Taşıyacak

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği Erkenci Kuş dizisi, Fransa’nın önde gelen medya grubu Canal+ Group tarafından satın alındı. Dizi, Fransa’da Novelas TV kanalında izleyiciyle buluşacak.

Erkenci Kuş, Dünya Çapında Büyük Başarı Elde Etti

Star TV’de 26 Haziran 2018 ile 6 Ağustos 2019 tarihleri arasında 51 bölüm yayınlanan Erkenci Kuş dizisi, romantik komedi türünde seyirciyi ekrana bağladı. Dizinin senaristleri Aslı Zengin ve Banu Zengin oldu. Dizinin yurt dışı satışını ise İzzet Pinto'nun kurduğu Global Agency şirketi gerçekleştirdi. Dizi, Türki Cumhuriyetleri de dahil olmak üzere 75 ülkede yayınlandı ve büyük beğeni topladı.

Erkenci Kuş, 4 Mart’ta Novelas TV’de Başlıyor

Erkenci Kuş dizisi, son olarak Fransa’nın Novelas TV kanalına transfer oldu. Fransa, bugüne kadar çok az sayıda Türk dizisine yer veren bir ülke olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle, Erkenci Kuş’un Fransa’da yayınlanması, Türk dizileri için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Dizi, 4 Mart’tan itibaren Novelas TV’de izlenebilecek.

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