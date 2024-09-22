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ETERNAL FIRE'ın CS2 ESL Pro League Başarısı ve Ödül Havuzu Detayları

ETERNAL FIRE, CS2 ESL Pro League'de 2. olarak büyük başarı elde etti. Turnuvanın ödül havuzunu keşfedin!

Yayın Tarihi: 22.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:58
ETERNAL FIRE'ın CS2 ESL Pro League Başarısı ve Ödül Havuzu Detayları

ETERNAL FIRE'ın Büyük Başarısı

Türk e-spor takımı ETERNAL FIRE, CS2 ESL Pro League turnuvasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Finalde, dünya çapında tanınan NAVI takımına 3-2'lik skorla kaybederek turnuvayı tamamladı.

CS2 Takımı ETERNAL FIRE 

CS2 ESL Pro League, Counter-Strike: Global Offensive oyununda düzenlenen en prestijli yarışmalardan biridir. Bu turnuvada yer alan Türk takımı ETERNAL FIRE, son dönemdeki performanslarıyla büyük bir takdir topladı. Takımı bu başarıları için yürekten tebrik ediyoruz.

ETERNAL FIRE'ın CS2 ESL Pro League Başarısı ve Ödül Havuzu Detayları

Turnuvanın Ödül Havuzu

CS2 ESL Pro League turnuvasında toplam ödül havuzu 750 bin dolar olarak belirlenmiştir. Ödül havuzunun dağılımı ise şu şekildedir:

  • Birinci olan takım: 170 bin dolar
  • İkinci olan takım: 80 bin dolar
  • Üçüncü olan takım: 25 bin dolar
  • 5.-8. sıralar: Her biri 23 bin dolar
  • 9.-12. sıralar: Her biri 23 bin 500 dolar
  • 13.-16. sıralar: Her biri 17 bin 500 dolar
  • 17.-20. sıralar: Her biri 12 bin 500 dolar
  • 21.-28. sıralar: Her biri 7 bin dolar
  • 29.-32. sıralar: Her biri 3 bin 500 dolar

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