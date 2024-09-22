ETERNAL FIRE'ın CS2 ESL Pro League Başarısı ve Ödül Havuzu Detayları

ETERNAL FIRE'ın Büyük Başarısı

Türk e-spor takımı ETERNAL FIRE, CS2 ESL Pro League turnuvasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Finalde, dünya çapında tanınan NAVI takımına 3-2'lik skorla kaybederek turnuvayı tamamladı.

CS2 Takımı ETERNAL FIRE

CS2 ESL Pro League, Counter-Strike: Global Offensive oyununda düzenlenen en prestijli yarışmalardan biridir. Bu turnuvada yer alan Türk takımı ETERNAL FIRE, son dönemdeki performanslarıyla büyük bir takdir topladı. Takımı bu başarıları için yürekten tebrik ediyoruz.

Turnuvanın Ödül Havuzu

CS2 ESL Pro League turnuvasında toplam ödül havuzu 750 bin dolar olarak belirlenmiştir. Ödül havuzunun dağılımı ise şu şekildedir: