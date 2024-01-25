Gaddar dizisi Yağmur kimdir, kaç yaşında? Gaddar Dağhan'ın kardeşi Yağmur'un gerçek ismi ne?

Gaddar’ın Yağmur’u Itır Esen Kimdir? Yeşilçam’ın Efsane Yıldızının Yeğeni Çıktı!

FOX ekranlarının yeni dizisi Gaddar, cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ay Yapım’ın imzasını taşıyan dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, askerden döndükten sonra yaşadığı travmatik olaylar sonucu bir gaddara dönüşen Dağhan karakterini canlandırıyor. Dizinin ilgi çeken karakterlerinden biri de Dağhan’ın kız kardeşi Yağmur. Yağmur rolü için çok sayıda oyuncu denendi. Birsen Altuntaş’ın duyurduğuna göre, Yağmur karakteri için seçilen isim genç oyuncu Itır Esen oldu. Itır Esen, Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Itır Esen’in yeğeni çıktı. Itır Esen, dizide seyirciyi şaşırtacak bir rolle karşımıza çıkacak.





Itır Esen Kimdir?

Itır Esen, 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Itır Esen, 2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Ancak daha sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tacı geri alındı. Itır Esen, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan karakteriyle başladı. Daha sonra Prime Video’da yayınlanan Düğüm dizisinde rol aldı. Itır Esen, şimdilerde FOX ekranlarının yeni dizisi Gaddar’da Çağatay Ulusoy’un kız kardeşi Yağmur rolünü oynuyor. Itır Esen, dizide Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatını değiştirecek bir karaktere hayat veriyor.

Itır Esen’in Yeşilçam Bağı





Itır Esen, Yeşilçam’ın efsane yıldızı Itır Esen’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Itır Esen, Bizim Aile, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa gibi Yeşilçam klasiklerinde rol almış, Münir Özkul ve Adile Naşit’in başrollerini paylaştığı filmlerde unutulmaz performanslar sergilemişti. Itır Esen, teyzesinin adını taşıyan genç oyuncu, Yeşilçam’ın izinden gidiyor. Itır Esen, Gaddar dizisindeki rolüyle de Yeşilçam’ın mirasını sürdürüyor.

Gaddar dizisi Yağmur kimdir? Gaddar dizisi Yağmur, Dağhan’ın kız kardeşi rolünü oynayan Itır Esen’dir.

Itır Esen kimdir? Itır Esen, 1997 yılında İstanbul’da doğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan, 2017 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan, Bir Zamanlar Çukurova ve Düğüm dizilerinde rol alan, şimdilerde Gaddar dizisinde Yağmur karakterini canlandıran genç oyuncudur.

Itır Esen’in Yeşilçam bağı nedir? Itır Esen, Yeşilçam’ın efsane yıldızı Itır Esen’in yeğenidir. Itır Esen, Bizim Aile, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa gibi Yeşilçam klasiklerinde rol almış, Münir Özkul ve Adile Naşit’in başrollerini paylaştığı filmlerde unutulmaz performanslar sergilemişti.



