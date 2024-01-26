Gaddar dizisindeki “Davut” karakteri Hakan Salınmış kimdir, nereli, kaç yaşında? Dağhan'ın babası kim

Gaddar Dizisinin Babası Hakan Salınmış: Davut Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Gaddar dizisindeki karakteri Davut olarak izleyici karşısına çıkan Hakan Salınmış, Rüzgar ve Dağhan'ın babasıdır. Dizideki performansıyla da dikkat çeken oyuncu, uzun yıllardır sektördeki deneyimi ve başarılı performanslarıyla televizyon izleyicisinin takdirini kazanmaktadır. Gaddar dizisindeki Davut karakterini canlandıran Hakan Salınmış, 3 Nisan 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Usta oyuncu, Altındağ Belediyesi'nde tiyatro eğitimi aldı..





Hakan Salınmış Kimdir? Ankara'nın Yerlisi Oyuncu: Hakan Salınmış

Hakan Salınmış, 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisinde Çaycı Mehmet karakteriyle ekranlara adım attı ve bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Sinema ve Televizyon Dünyasındaki Yükselişi

Usta oyuncunun kariyeri boyunca Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şeref Meselesi, Sevdaluk, Çocuklar Duymasın, Deniz Yıldızı, Yalancı Yarim, Aliye, Vatanım Sensin gibi birçok dizide önemli roller üstlendi.

Hakan Salınmış'ın Özel Hayatı: Eş ve Çocuklar

57 yaşındaki Hakan Salınmış, iki evlilik geçirmiştir. İlk evliliğini 1997 yılında oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız ile yapmış, bu birliktelikten 1998 yılında Efe adında bir oğlu olmuştur. Ancak çift, 2000 yılında ayrılmıştır. Daha sonra 2005 yılında oyuncu Özlem Conker ile evlenen Salınmış'ın bu evliliğinden de 2006 yılında Ege adında bir oğlu dünyaya gelmiştir, ancak çift 2010 yılında boşanmıştır. Şu anda bekar olan Hakan Salınmış, iki oğluyla birlikte yaşamaktadır.

Başarılı Projeleri: Sinema ve Televizyon Yolculuğu

Hakan Salınmış'ın sinema ve televizyon dünyasındaki başarılı yolculuğu 2001 yılında "Fidan Hanım'a Ne Oldu" adlı TV filmiyle başladı. Ardından "Hırsız Var!", "Çinliler Geliyor", "Bana Masal Anlatma", "Güzel İkili", "Hedefim Sensin" gibi önemli sinema yapımlarında çeşitli rollerde performans sergiledi.

Usta Oyuncunun Fiziksel Özellikleri



Terazi burcu olan Hakan Salınmış'ın boyu 1.80 cm, kilosu ise 80 kg'dir. Kumral saçları ve mavi gözleri ile dikkat çeken oyuncu, hem fiziksel hem de oyunculuk yetenekleriyle Türkiye'nin sevilen oyuncularından biridir.

Gelecekteki Projeleri

Hakan Salınmış, sinema, televizyon ve dijital platformlardaki başarılı kariyerine devam etmekte olup, gelecekteki projeleri ve başarıları merakla beklenmektedir. Yakında yayına girecek olan "Bir İhtimal Daha Var" adlı projede de izleyicilere seslenecek olan usta oyuncunun kariyeri, Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılar sağlamıştır.