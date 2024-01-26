“Gaddar” dizisindeki “Fatma” karakteri Laçin Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında? Dağhan'ın annesi kim

Gaddar Dizisinin Anne Karakteri Laçin Ceylan'ın Portresi: Kariyeri ve Yaşamı

NOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi "Gaddar"ın anne karakteri Fatma'yı canlandıran Laçin Ceylan, Türk oyunculuk dünyasının deneyimli isimlerinden biridir. İşte Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyerine dair önemli bilgiler:





Laçin Ceylan Kimdir?

- Doğum Tarihi: 25 Kasım 1965



- Doğum Yeri: İzmir

- Eğitim: İzmir Özel Türk Koleji, Hacettepe Üniversitesi (1989 mezunu)

Kariyerine Başlangıç:

Laçin Ceylan, Türk Koleji ve Hacettepe Üniversitesi'nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk kariyerine adım attı. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle televizyon dünyasında tanındı.

Sadri Alışık Ödülü:

Ceylan, Nihat İleri ile birlikte kurduğu Bi Tiyatro'da sahne alarak "Etna: Bedendeki Kuyu" adlı oyunda performansıyla Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Filmografisi:

Laçin Ceylan'ın oyunculuk kariyeri şu projelerle zenginleşmiştir:





- Kurşun Adres Sormaz (1992)

- Kaçıklık Diploması (1998)

- Karanlıkta Koşanlar (2001)

- Gece Yürüyüşü (2004)

- Gümüş (2005)

- Hatırla Sevgili (2006)

- Gönülçelen (2010)

- Saklı Hayatlar (2011)

- Gözetleme Kulesi (2012)

- Benim Hala Umudum Var (2013)

- Galip Derviş (2013)

- Çilek Kokusu (2015)

- Delibal (2015)

- Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

- İnsanlık Suçu (2018)

- Aşk Ağlatır (2019)

- Âşıklar Bayramı (2022)

- Camdaki Kız (2022)

- Yüz Yıllık Mucize (2023)

- Gaddar (2024- devam ediyor)

Laçin Ceylan'ın Özel Hayatı:

- Doğum Tarihi: 10 Ekim 1970 (53 yaşında)

- Eşi: Levent Üzümcü (oyuncu ve yönetmen, 2001'den beri evli)

Laçin Ceylan'ın Tiyatro Kariyeri:

Oyuncu aynı zamanda tiyatro sahnelerinde de başarılı performanslar sergilemiş ve birçok oyunun kadrosunda yer almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Kafes

- Kız Tavlama Sanatı

- Aşkımızın Sonuna Geldik

- İki Efendinin Uşağı

- Aşk-ı Memnu

- Kuyruk

- Kürklü Merkür

- Aşk Dersleri

Laçin Ceylan'ın eşi Levent Üzümcü ile olan evliliği, sanat dünyasının içinden gelen bir birlikteliği simgeliyor. Ceylan'ın başarılı kariyeri ve oyunculuk yeteneği, Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılar sağlamaktadır.