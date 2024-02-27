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Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

HBO, George R.R. Martin’in Dunk ve Egg romanlarını temel alan yeni bir Game of Thrones yan dizisi hazırlıyor. Dizinin 2025 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 19:11
Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

GAME OF THRONES’UN YENİ YAN DİZİSİNE TARİH VERİLDİ

Game of Thrones’un final sezonu hayranları tatmin etmese de, HBO dizinin evrenini genişletmekten vazgeçmiyor. Kanal, House of the Dragon’un ardından ikinci bir Game of Thrones yan dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu. Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Nisan 2023’te onaylanan yeni dizinin 2025 yılında yayınlanacağını açıkladı.

dizi

DİZİ, DUNK VE EGG’İN MACERALARINI ANLATACAK

Yeni dizi, George R.R. Martin’in Tales of Dunk and Egg adlı kısa roman serisinden uyarlanacak. Hikaye, Game of Thrones’un ana olaylarından yaklaşık 90 yıl önce geçiyor ve House of the Dragon ile Game of Thrones arasında bir köprü oluşturuyor. Dizi, geleceğin kralı Aegon V Targaryen’in (“Egg”) sıradan bir şövalye olan Ser Duncan the Tall (“Dunk”) ile kurduğu dostluğu ve yaşadıkları serüvenleri konu alacak.

Dizinin resmi tanıtımı şöyle: “Targaryen hanedanının Demir Taht’ı hâlâ kontrol ettiği ve son ejderhanın da yaşamaya devam ettiği bu dönemde, bu iki sıra dışı arkadaş büyük kaderlere, güçlü rakiplere ve tehlikeli maceralara atılacak.”

DİZİNİN YAPIMCILARI VE YAZARLARI BELLİ OLDU

Dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı, ancak HBO’nun projeye büyük önem verdiği ve yakında çekimlere başlayacağı söyleniyor. Dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Ira Parker birlikte kaleme alacak ve yürütücü yapımcı olarak görev yapacaklar. House of the Dragon’un yaratıcısı Ryan Condal ve Vince Gerardis de dizinin yapımcı ekibinde yer alacaklar. House of the Dragon’un ikinci sezonu ise 2024 yazında ekrana gelecek.

Game of Thrones’un yeni yan dizisi, 2025 yılının ikinci yarısında HBO’da yayınlanacak. Siz bu diziyi merak ediyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.

Game of Thrones’un yeni yan dizisi ne zaman çıkacak?

Game of Thrones’un yeni yan dizisi, 2025 yılının ikinci yarısında HBO’da yayınlanacak.

Game of Thrones’un yeni yan dizisi hangi kitaplardan uyarlanacak?

Game of Thrones’un yeni yan dizisi, George R.R. Martin’in Tales of Dunk and Egg adlı kısa roman serisinden uyarlanacak.

Game of Thrones’un yeni yan dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?

Game of Thrones’un yeni yan dizisinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı, ancak yakında duyurulması bekleniyor.

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