Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

GAME OF THRONES’UN YENİ YAN DİZİSİNE TARİH VERİLDİ

Game of Thrones’un final sezonu hayranları tatmin etmese de, HBO dizinin evrenini genişletmekten vazgeçmiyor. Kanal, House of the Dragon’un ardından ikinci bir Game of Thrones yan dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu. Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Nisan 2023’te onaylanan yeni dizinin 2025 yılında yayınlanacağını açıkladı.







DİZİ, DUNK VE EGG’İN MACERALARINI ANLATACAK

Yeni dizi, George R.R. Martin’in Tales of Dunk and Egg adlı kısa roman serisinden uyarlanacak. Hikaye, Game of Thrones’un ana olaylarından yaklaşık 90 yıl önce geçiyor ve House of the Dragon ile Game of Thrones arasında bir köprü oluşturuyor. Dizi, geleceğin kralı Aegon V Targaryen’in (“Egg”) sıradan bir şövalye olan Ser Duncan the Tall (“Dunk”) ile kurduğu dostluğu ve yaşadıkları serüvenleri konu alacak.

Dizinin resmi tanıtımı şöyle: “Targaryen hanedanının Demir Taht’ı hâlâ kontrol ettiği ve son ejderhanın da yaşamaya devam ettiği bu dönemde, bu iki sıra dışı arkadaş büyük kaderlere, güçlü rakiplere ve tehlikeli maceralara atılacak.”

DİZİNİN YAPIMCILARI VE YAZARLARI BELLİ OLDU

Dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı, ancak HBO’nun projeye büyük önem verdiği ve yakında çekimlere başlayacağı söyleniyor. Dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Ira Parker birlikte kaleme alacak ve yürütücü yapımcı olarak görev yapacaklar. House of the Dragon’un yaratıcısı Ryan Condal ve Vince Gerardis de dizinin yapımcı ekibinde yer alacaklar. House of the Dragon’un ikinci sezonu ise 2024 yazında ekrana gelecek.

Game of Thrones’un yeni yan dizisi, 2025 yılının ikinci yarısında HBO’da yayınlanacak. Siz bu diziyi merak ediyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.

