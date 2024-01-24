Gaddar’da Yağmur Sürprizi: Çağatay Ulusoy’un Kız Kardeşi Yeşilçam’ın Yıldızının Yeğeni Çıktı!

Gaddar Dizisinde Çağatay Ulusoy'un Kız Kardeşi Rolüne Yeşilçam'ın Efsane Yıldızının Yeğeni Seçildi!

FOX'un sevilen dizisi Gaddar'da Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur'u kimin oynayacağı merak konusuydu. Diziye katılacak yeni oyuncunun kimliği sonunda açıklandı. Yağmur karakterine hayat verecek isim, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Itır Esen'in yeğeni olan Itır Esen!

Itır Esen Kimdir?

Itır Esen, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine reklam filmleriyle başladı. 2017 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ancak daha sonra sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tacı geri alındı. Itır Esen, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı Bizim Aile filminde rol alan Itır Esen'in yeğeni. Itır Esen, son olarak Prime Video'da yayınlanan Düğüm dizisinde oynadı.

Gaddar Dizisi Hakkında

Ay Yapım imzalı Gaddar, cuma akşamları FOX'ta izleyicilerle buluşuyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Ulusoy, dizide askerden döndükten sonra başına gelen olaylarla hayatı değişen ve bir gaddara dönüşen Dağhan karakterini canlandırıyor. Dizinin diğer önemli karakterlerinden biri de Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur. Yağmur, Dağhan'ın aksine hayat dolu, neşeli ve iyimser bir genç kız. Yağmur'un hayatı da Dağhan'ınki gibi zorluklarla dolu. Yağmur rolü için birçok oyuncu denendi. Ancak sonunda Itır Esen'in bu role en uygun olduğu kararlaştırıldı. Itır Esen, Gaddar dizisinde izleyiciyi şaşırtacak bir performans sergileyecek.