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Gelinim Mutfakta 11 Nisan puan durumu ve günün birincisi belli oldu

11 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı. Gelinler, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde de testi kebabı tarifi ile hünerlerini sergilediler.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:11
Gelinim Mutfakta 11 Nisan puan durumu ve günün birincisi belli oldu

11 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı. Gelinler, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde de testi kebabı tarifi ile hünerlerini sergilediler.

Bugünün birincisi:

Bugün aynı puanı alan Yeşim ve Birgül 1. oldu. Çekilen kuranın ardından çeyrek altını Yeşim kazandı.

Haftalık puan durumu:

Yeşim: 14 puan

Birgül: 14 puan

Aleyna: 12 puan

Damla: 6 puan

Yarınki bölümde:

Yarınki bölümde gelinler, yeni bir tarifle izleyicilerin karşısına çıkacaklar. Kimin birinci olacağını ve çeyrek altını kazanacağını öğrenmek için yarınki bölümü beklemeniz gerekiyor.

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