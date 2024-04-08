Sevilen dizi Yargı'ya veda vakti geldi

Kanal D'de uzun süre boyunca büyük ilgiyle izlenen ve ödüller kazanan "Yargı" dizisi, sezon sonunda ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Başlangıçta planlanan iki sezonun üzerine üçüncü sezon da eklenen "Yargı" dizisi, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük bir etki yaratmıştı. Ay Yapım'ın önemli projelerinden biri olan "Yargı", eğer planlar değişmezse mayısın son haftasında, yani 95. bölümünde ekranlara veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre popüler dizi, "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" temasıyla yeni bölümüyle 14 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, senaryosuyla da dikkat çekiyordu. Dizinin başarılı yazarı Sema Ergenekon, finalin ardından yeni projelerine odaklanacak. Ergenekon'un dijital dizi ve film projeleri üzerinde çalışacağı biliniyor.