Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altın kazanan Damla oldu

23 Nisan 2024 Salı günü Gelinim Mutfakta'da utangaç mantı yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar, kayınvalidelerin puanları ve tadımlar sonucunda değerlendirildi.
Haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazanan isim Damla oldu! Damla, 19 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve altın bilekliğini taktı.
Puan Durumu:
Damla: 19 puan
Yeşim: 10 puan
Burçin: 6 puan
Seda: 3 puan
Yarışmada Burçin ve Seda, eksi puan alan isimler arasındaydı. Burçin, yemeğin istenen sürede tamamlanamaması sebebiyle eksi 2 puan daha aldı.
Yarışmanın heyecanı her geçen gün artıyor! Damla'nın altın bilekliği taktığı bu bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız, Gelinim Mutfakta'yı kaçırmayın!