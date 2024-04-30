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Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

30 Nisan 2024 Salı günü Gelinim Mutfakta'da heyecan ve lezzet dolu bir Hint günü yaşandı. Gelinler, "samosa" olarak bilinen geleneksel Hint böreğini yaparak jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 18:21
Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

Seda, Hint Lezzetleriyle Birinciliği Kapıyor!

30 Nisan 2024 Salı günü Gelinim Mutfakta'da heyecan Hint mutfağının lezzetleriyle arttı. Yarışmacılar, "samosa" olarak bilinen geleneksel Hint böreğini yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. Fakat zaman kısıtlaması nedeniyle dört gelin de süreyi yetiştiremediği için eksi 2 ceza puanı aldı.

Tadım, puanlama ve değerlendirmenin ardından jüri kararını verdi ve bugünün birincisi ve çeyrek altının sahibi Seda oldu! Seda, lezzetli samosasıyla jüriyi etkilemeyi başardı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Puan Durumu:

Seda: 13 (Gün Birincisi ve Çeyrek Altın Kazananı)

Yeşim: 11

Damla: 7

Aleyna: 7

Yarışma her geçen gün daha da çekişmeli hale geliyor! Yarın kimin birinci olacağını ve kimin çeyrek altın kazanacağını merakla bekliyoruz.

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