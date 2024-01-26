Hudutsuz Sevda Ceylan'ı kim oynuyor, kaç yaşında nereli?: Esengül Aypek Instagram paylaşımlarıyla hayran bıraktı

Esengül Aypek kimdir? Hudutsuz Sevda dizisindeki Ceylan rolü ile dikkat çeken oyuncu

NOW TV’nin fenomen dizisi Hudutsuz Sevda, perşembe akşamları izleyicilerle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu, Asuman Dabak ve Burak Sevinç gibi isimler yer alıyor. Dizide Ceylan karakterini canlandıran Esengül Aypek ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Esengül Aypek kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte, Esengül Aypek hakkında merak edilenler

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-Esengül Aypek kimdir?



Esengül Aypek, 26 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da doğan bir Türk oyuncudur. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini Kulis Sanat ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı. İlk kez 2015 yılında "Beni Affet" dizisiyle kamera karşısına geçti ve Elif Kayacan karakteriyle dikkat çekti. Buket Kahraman Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Aypek, kariyerine devam etmektedir.

İşte Esengül Aypek'in rol aldığı bazı diziler ve filmler:





- 2024: "Hudutsuz Sevda" - Ceylan (TV Dizisi)

- 2022: "Kaderimin Oyunu" - Zuhal (TV Dizisi)

- 2018-2021: "Beni Bırakma" - Meltem (TV Dizisi)

- 2018: "Sessiz Terapi" - Selen (Sinema Filmi)

- 2015-2017: "Beni Affet" - Elif Kayacan (TV Dizisi)

Esengül Aypek, oyunculuk kariyerinde farklı projelerde yer alarak yeteneklerini sergilemiştir.

Esengül Aypek’in sosyal medya hesapları

Esengül Aypek, sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir oyuncu. Instagram’da 60 gönderisi ve 125 bine yakın takipçisi bulunan oyuncunun kullanıcı adı @esenaypek. Oyuncu, Instagram hesabında hem diziden hem de özel hayatından kareler paylaşıyor.

Hudutsuz Sevda Ceylan kimdir? Cevap: Hudutsuz Sevda dizisinde Ceylan karakterini Esengül Aypek canlandırıyor.



Esengül Aypek kaç yaşında? Cevap: Esengül Aypek, 26 Haziran 1993 doğumlu ve 31 yaşındadır,

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Esengül Aypek hangi dizilerde oynadı? Cevap: Esengül Aypek, Beni Affet, Beni Bırakma, Kaderimin Oyunu ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde oynadı.

Esengül Aypek evli mi, sevgilisi var mı? Cevap: Esengül Aypek, henüz evli değil ve basına yansıyan bir sevgilisi yok.