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Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs 2024 Çarşamba Damla günün birincisi ve çeyrek altını sahibi oldu

Gelinim Mutfakta'da rekabet kızıştı! Bugünün birincisi Damla oldu, çeyrek altını kazandı!

Yayın Tarihi: 01.05.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 18:38
Gelinim Mutfakta'da 1 Mayıs 2024 Çarşamba Damla günün birincisi ve çeyrek altını sahibi oldu

Damla Şöbiyetle Zirveye Çıktı!

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da heyecan ve lezzet dolu bir şöbiyet günü yaşandı. Gelinler, en lezzetli şöbiyeti yaparak jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Yeşim ise şöbiyet şerbetiyle yeni bir buluşa imza atarken, bu durum ona eksi 2 ceza puanı getirdi.

Tadım, puanlama ve değerlendirmenin ardından Damla en lezzetli şöbiyeti yaparak günün birincisi olmayı başardı ve çeyrek altının sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2024 Puan Durumu (Toplam):

Damla: 19

Seda: 15

Yeşim: 3

Aleyna: 13

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