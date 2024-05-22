Gelinim Mutfakta'da 22 Mayıs 2024 Çarşamba Zeynep günün birincisi ve çeyrek altını sahibi oldu

Gelinim Mutfakta'da Final Heyecanı Başladı! Zeynep İlk Çeyrek Altını Kaptı (22 Mayıs 2024)

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı! Bir ay sürecek olan final günlerinin sonunda 80 bilezik ve 20 çeyrek altın sahibini bulacak. Bu hafta ise yarışmacılar dört gün üzerinden değerlendirilecek.



Peki, Gelinim Mutfakta'da ilk çeyrek altını kim kazandı?

Bugün yapılan midye börek kebabı yarışmasını kazanan ve günün birincisi olan isim Zeynep oldu. Zeynep, bu galibiyetle ilk çeyrek altını da kapmış oldu.

Gelinim Mutfakta Puan Durumu (22 Mayıs 2024)

Yarışmanın üçüncü gününde puan durumu şu şekilde:

Zeynep - 18

Damla - 14

Seda - 10

Azime - 10

Yeni Yarışmacı Arife Mücadeleye Katıldı!

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da yeni bir yarışmacı da oyuna dahil oldu. Arife ve kayınvalidesi Şehnaz Hanım, diğer yarışmacılarla birlikte final mücadelesine katılacak.

Kim Bilezikleri Eve Götürecek?

Heyecan dolu final bölümlerinde kimler öne geçecek ve 80 bilezik ile 20 çeyrek altını kim kazanacak? Bunu öğrenmek için her gün Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin!