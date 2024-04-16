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Gelinim Mutfakta'da Yeşim zirvede! 16 Nisan puan durumu ve çeyrek altın sahibi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'nın heyecan dolu gününde en yüksek puanı alarak birinci olan isim belli oldu!

Yayın Tarihi: 16.04.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 18:18
Gelinim Mutfakta'da Yeşim zirvede! 16 Nisan puan durumu ve çeyrek altın sahibi belli oldu!

Heyecan doruktaydı! Gelinim Mutfakta'da 16 Nisan Salı günü kıyasıya bir mücadele yaşandı ve kazanan belli oldu. Haftanın ikinci gününde en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

Dünkü kazanan Aleyna'dan bayrağı devralan Yeşim, tadımlardan puanlamaya ve yorumlara kadar her alanda öne çıktı ve jüriden tam not aldı.

Peki diğer yarışmacılar neler yaptı?

Damla: 14 puanla ikinci sırayı elde etti.

Seda: İlk yarışmasında 11 puanla üçüncü oldu.

Aleyna: Dünkü altın sevincinin ardından 7 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın yeni ismi Seda da mücadeleye dahil olmasıyla birlikte heyecan artıyor. Peki Seda ilerleyen bölümlerde Yeşim'e rakip olabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin! Her gün yeni heyecanlar ve kazananlar sizleri bekliyor.

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