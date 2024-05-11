Gönül Dağı final yapmıyor! 4. sezon onaylandı! İşte yeni sezon tarihi

TRT1 ekranlarında 3 sezondur izleyicileriyle buluşan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Final yapacağı iddia edilen dizi için sevindirici bir haber geldi.



Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklama ile birlikte Gönül Dağı'nın 4. sezon için onay aldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre dizinin yeni sezonu haziran ayında sezon finali yapacak. Yeni bölümler ise Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi, 137 bölümdür ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Doğa ile iç içe bir hayatı konu alan dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Gönül Dağı Yeni Sezonda Neler Olacak?

Yeni sezonda dizide neler yaşanacağı merak konusu. Fragman ve tanıtım videoları henüz yayınlanmadı. Ancak yeni sezonda hikayenin nereye evrileceği ve hangi yeni karakterlerin diziye dahil olacağı konusunda kulis bilgilerinde bazı iddialar var.