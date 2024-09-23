Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm ve son bölüm izleme linki: Güzel Aşklar Diyarı Kanal D Canlı İzle

Güzel Aşklar Diyarı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? İşte Detaylar!

Kapadokya’nın büyülü atmosferinde geçen ve izleyiciyi büyüleyen bir aşk hikayesiyle dikkat çeken Güzel Aşklar Diyarı, Mahsun Kırmızıgül’ün imzasını taşıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide, Alaca ailesinin entrikalarla dolu hikayesi ile iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz’in aşkı izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanacak? Dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcılığını üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlk bölümü ile büyük bir ilgi uyandıran dizi, her Pazartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Kanal D’nin yeni sezon projelerinden biri olan bu dizi, hem oyuncu kadrosu hem de etkileyici konusu ile dikkat çekiyor.

Güzel Aşklar Diyarı’nın ilk bölümünün ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı ve izleyicilerin merakla yeni bölümü beklediği biliniyor. Dizinin Kapadokya’nın büyülü atmosferinde geçmesi ise bu ilginin en önemli sebeplerinden biri.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi, Kapadokya’nın köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin entrikalarla dolu hikayesini ve bu hikayenin merkezinde bulunan Arhan ve Deniz’in büyük aşkını konu alıyor. İki farklı kültürden gelen bu iki karakterin yaşadığı tutkulu aşk, ailelerinin karşı duruşuna rağmen Kapadokya’nın büyülü atmosferinde şekilleniyor.

Dizinin ilk tanıtım filmi, Deniz’in hayatının aşkı Arhan’ın peşinden Kapadokya’ya gitmesiyle başlıyor. Ancak bu masalsı aşk hikayesi, faili meçhul bir cinayetle karanlık bir yola giriyor. Kapadokya’nın mistik havasını yansıtan dizinin tanıtım fragmanı sinematografik görüntüleri ile sinema filmlerini aratmıyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümü, izleyiciyi iki ana karakter olan Deniz ve Arhan’ın dünyasına davet ediyor. Deniz (Özgü Kaya), özgürlüğüne düşkün, cesur bir kadındır. Arhan (Burak Berkay Akgül) ise aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı, geleneklerine sadık bir genç adamdır. İkili, birbirinden farklı dünyalardan gelseler de aralarındaki çekim, ailelerinin tüm karşı duruşlarına rağmen güçlü bir aşk doğurur.

Kapadokya’nın mistik ve büyüleyici atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, ne yazık ki faili meçhul bir cinayetle sarsılır. Düğünün kana bulanması, dizinin ilk bölümüne gerilim dolu bir hava katar ve bu olay izleyicileri büyük bir merakla ikinci bölüme taşır.

Güzel Aşklar Diyarı’nın ilk bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer detay ise Kapadokya’nın doğal güzelliklerinin ustaca kullanılması oldu. Kapadokya, dizinin adeta bir karakteri gibi, büyüleyici manzaralarıyla hikâyeyi destekliyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü hikayesine ek olarak oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Güzel Aşklar Diyarı dizisinde, Türk televizyon dünyasının başarılı isimleri bir araya geliyor. İşte dizide yer alan önemli oyuncular:

Özgü Kaya (Deniz)

(Deniz) Burak Berkay Akgül (Arhan)

(Arhan) Halil Ergün (Alaca ailesinin reisi)

(Alaca ailesinin reisi) Meltem Cumbul

Bora Akkaş

Ayça Varlıer

Dizinin usta oyuncuları, karakterlerinin derinlikli hikayelerini başarılı bir şekilde canlandırarak izleyiciyi ekrana kilitliyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, büyüleyici doğası ve tarihi yapılarıyla ünlü olan Kapadokya’da gerçekleştiriliyor. Ayrıca dizinin bazı sahneleri Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da çekilecek. Kapadokya’nın mistik havası, dizinin genel atmosferine büyük bir katkı sağlıyor ve izleyiciye adeta görsel bir şölen sunuyor.

Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz ve Diyarbakır’da yapılacak çekimlerin de diziye ayrı bir derinlik katacağı ve farklı kültürleri ekrana taşıyacağı belirtiliyor. Mahsun Kırmızıgül’ün bu projede mekan seçimlerine büyük özen gösterdiği ve senaryoya uygun bölgelerin titizlikle seçildiği biliniyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN

Dizinin her bölümü Kanal D’de yayınlandıktan sonra dijital platformlarda da izlenebiliyor. Eğer dizinin ilk bölümünü kaçırdıysanız ya da son bölümü tekrar izlemek isterseniz, Kanal D’nin resmi web sitesi üzerinden tüm bölümleri FULL HD olarak izleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Güzel Aşklar Diyarı Bölümleri İçin Tıklayın https://www.kanald.com.tr/canli-yayin