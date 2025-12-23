Hafsa Sultan Kervansarayı'na MTO'dan Tam Destek — İtalya Birincisi Proje Kitaplaştı

Hafsa Sultan Kervansarayı'na MTO'dan tam destek: İtalya birinciliği kitaplaştı

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris'in yerel değerlerini, tarihini ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaracak çalışmalarını genişletiyor. İlçedeki az sayıdaki Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Hafsa Sultan Menzil Yapısı (Kervansaray) üzerine hazırlanan yüksek lisans tezi, MTO tarafından kitaplaştırılarak yayımlandı.

Roma'daki Sapienza Università di Roma'da Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamında Yüksek Mimar Elif Öncel tarafından hazırlanan "Yeniden Kullanım Odaklı Koruma Projesi: Hafsa Sultan Menzil Yapısı" başlıklı çalışma, jüri değerlendirmesinde 110 üzerinden tam puan alarak dönem birincisi oldu. Hakkında sınırlı kaynak bulunan bu kervansaray için yapılan en detaylı akademik çalışma olma özelliğini taşıyan tez, MTO'nun kültür yayınları arasına 17. eser olarak girdi.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan'ın değerlendirmesi

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, kitabın yayımlanmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Valide Hafsa Sultan adına 1522 yılında inşasına başlanan ve 1545 yılında kullanıma açılan Menzil Yapısı, Osmanlı döneminde hem konaklama hem de lojistik amaçlarla kullanılan menzil yapılarının en seçkin örneklerinden biridir. Ancak son yıllardaki atıl ve bakımsız görüntüsü, Marmaris kale bölgesinin mimari dokusuyla maalesef örtüşmüyor."

Ayhan, MTO olarak tarihi değerleri korumanın ve turizme kazandırmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, proje için Elif Öncel'e teşekkür etti. Başkan Ayhan, projede önerilen renovasyon ve restorasyon yaklaşımlarının yapının yeniden kullanılmasına yönelik sürdürülebilir çözümler sunduğunu belirtti; Açık hava sineması, müze ve hediyelik eşya alanları gibi işlev önerilerinin altını çizdi. Ayhan ayrıca, "Proje ilgili kurumlara iletildi; uygulama izni verildiği takdirde MTO olarak bütçesini karşılamaya hazırız" dedi.

Proje sahibi Elif Öncel'in açıklamaları

Projenin sahibi Yüksek Mimar Elif Öncel ise duygularını şöyle aktardı: "Marmaris, dedem ve ailemin yaz aylarındaki sık ziyaretleri nedeniyle çocukluk hatıralarımda önemli bir yere sahip. Hafsa Sultan Menzil Yapısı’nın geçmişteki canlı dönemlerini dinledikçe, bugünkü atıl durumunun Marmaris tarihi için büyük bir kayıp olduğunu düşündüm. Bu tarihi yapının yeniden kente kazandırılması gerektiğine inanarak bitirme tezimi bu konu üzerinde çalışmaya adadım."

Öncel, tez savunması sırasında Marmaris ve yapı hakkındaki sunumun jüri tarafından büyük ilgi gördüğünü, birçok kişinin bu vesileyle Marmaris'i yeni tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti. Tezinin kitaplaştırılmasının çalışmanın daha geniş kitlelere ulaşmasına ve Marmaris tarihine sahip çıkılmasına katkı sağlayacağını belirten Öncel, "Umuyorum ki bu önemli yapıyı en kısa sürede eski ihtişamlı haliyle yeniden ziyaret edebiliriz" dedi.

