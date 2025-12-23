Yedikule Hisarı'nda Hazine Kulesi Restorasyonu Başladı

Yedikule Hisarı'ndaki Hazine Kulesi için restorasyon çalışmalarına başlandı. İstanbul'un sembol yapılarından olan hisarda yürütülen restorasyon, Fatih Belediyesi tarafından planlanıp uygulamaya konuldu.

Osmanlı hazinesinin korunduğu kule yeniden ayağa kalkıyor

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: "Ülkemizin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul’un sembol yapılarından Yedikule Hisarı’nda başlattığımız restorasyon çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti zamanında devlet ganimetlerinin muhafaza edildiği Hazine Kulesi’nde de restorasyon sürecini başlatmış bulunuyoruz."

Bilim Kurulu ile yerinde inceleme

Restorasyonun bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü vurgulayan Turan, alanında uzman Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte yapılan saha incelemelerini aktardı: "Alanında uzman Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte kulede detaylı incelemeler yaptık. Restorasyon sürecini, yapının özgün kimliğini ve tarihî dokusunu koruyacak şekilde istişare ederek sürdürüyoruz"

Koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefi

Başkan Turan, tarihi mirasın korunmasında bilimsel yaklaşımı önceliklendirdiklerini belirterek ekledi: "İstanbul’un değerlerini bilimi ve ortak aklı merkeze alarak korumaya devam edeceğiz. Hazine Kulesi gibi tarihî önemi yüksek yapıları, gelecek nesillere doğru ve güçlü bir miras olarak aktarmak en büyük sorumluluğumuz."

Restorasyon tamamlandığında, Hazine Kulesi'nin Yedikule Hisarı içindeki koruma ve ziyaret düzenine katkı sunacak şekilde yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI M. ERGÜN TURAN, ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI