Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra

"Nesilden nesile kalpten kalbe iyilik konseri" 28 Aralık'ta AKM'de

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Antalya Üstün Kent Orkestrası, Antalya Lions Kulüpleri Korosu ve İstek Antalya Okulları Korosu'ndan oluşan 150 kişilik dev orkestra, Antalya'da anlamlı bir dayanışma konseri düzenliyor.

Etkinlik, 28 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirilecek. Konserin moderatörlüğünü ve şefliğini Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ yapacak.

Geleneksel hale gelen iyilik konserleri kapsamında bugüne kadar 8 SMA ve 1 DMD hastası çocuk için destek sağlanmıştı. Bu yılki konserin geliri ise Akdeniz Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için ayrılacak.

Organizasyon, müzik aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı ve hasta çocuklara moral desteği güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar konserin hem sanatsal hem de insani bir buluşma olacağına dikkat çekiyor.

