DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra

Kemer Belediyesi öncülüğündeki 150 kişilik orkestra, 28 Aralık'ta Antalya AKM'de Akdeniz Üniversitesi Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklar için iyilik konseri verecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:02
Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra

Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra

"Nesilden nesile kalpten kalbe iyilik konseri" 28 Aralık'ta AKM'de

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Antalya Üstün Kent Orkestrası, Antalya Lions Kulüpleri Korosu ve İstek Antalya Okulları Korosu'ndan oluşan 150 kişilik dev orkestra, Antalya'da anlamlı bir dayanışma konseri düzenliyor.

Etkinlik, 28 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirilecek. Konserin moderatörlüğünü ve şefliğini Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ yapacak.

Geleneksel hale gelen iyilik konserleri kapsamında bugüne kadar 8 SMA ve 1 DMD hastası çocuk için destek sağlanmıştı. Bu yılki konserin geliri ise Akdeniz Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için ayrılacak.

Organizasyon, müzik aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı ve hasta çocuklara moral desteği güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar konserin hem sanatsal hem de insani bir buluşma olacağına dikkat çekiyor.

KEMER BELEDİYESİ GENÇLİK ORKESTRASI, ANTALYA ÜSTÜN KENT ORKESTRASI, ANTALYA LİONS KULÜPLERİ KOROSU...

KEMER BELEDİYESİ GENÇLİK ORKESTRASI, ANTALYA ÜSTÜN KENT ORKESTRASI, ANTALYA LİONS KULÜPLERİ KOROSU VE İSTEK ANTALYA OKULLARI KOROSU’NDAN OLUŞAN 150 KİŞİLİK DEV ORKESTRA ANTALYA’DA "NESİLDEN NESİLE KALPTEN KALBE İYİLİK KONSERİ" VERECEK.

KEMER BELEDİYESİ GENÇLİK ORKESTRASI, ANTALYA ÜSTÜN KENT ORKESTRASI, ANTALYA LİONS KULÜPLERİ KOROSU...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayşe Kulin Bursa'da Gençlere Hayat Dersleri — Genç ve Edebiyat Söyleşisi
2
Yedikule Hisarı'nda Hazine Kulesi Restorasyonu Başladı
3
Ayvalık’ta 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri yoğun ilgi gördü
4
RTEÜ Öğrencileri Hamsi Festivaliyle Sınav Öncesi Moral Depoladı
5
Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi 25 milyon TL'lik Restorasyonla Yenileniyor
6
Antalya'da İyilik Konseri: Onkoloji Bölümündeki Çocuklar İçin 150 Kişilik Orkestra
7
Çanakkale'de Necip Paşa'nın Mezarı 124 Yıl Sonra Bulundu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi