Sinop'ta Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi 25 milyon TL'lik Restorasyonla Yenileniyor

Sinop merkezindeki Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 25 milyon TL'lik restorasyonla korunup düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:12
Sinop'ta tarihi cami ve türbe restorasyonla korunuyor

Sinop Valiliği, şehir merkezindeki Seyyid Bilal Camii (Cezayirli Ali Paşa) ve Hatunlar Türbesinde yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Projede hedef: Tarihî doku korunacak, ziyaretçi deneyimi iyileştirilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, yapıların tarihî dokusunun korunması ve çevre düzenlemesinin yapılması amaçlanıyor. Çalışmalarla yapının hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha nitelikli bir deneyim sunması hedefleniyor.

Valilik açıklamasına göre, projenin maliyeti 25 milyon TL olarak belirlendi ve restorasyon tamamlandığında yapıların gündüz ve gece farklı bir görselliğe kavuşacağı, Sinop’un tarihî ve kültürel değerlerini yansıtacağı vurgulandı.

SİNOP'TA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA CAMİ VE TÜRBENİN TARİHÎ DOKUSU KORUNARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK.

