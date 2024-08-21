Hande Soral'ın Yeni Projesi "Akıldan Kalbe" Heyecanla Bekleniyor

Hande Soral'ın Yeni Projesi: "Akıldan Kalbe"

Ünlü oyuncu Hande Soral, 2025'te vizyona girecek olan "Akıldan Kalbe" filminde seyirciyle buluşacak. Duygusal hikâyesiyle öne çıkan bu yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin merakını artırıyor.

Usta İsimler Buluşuyor

Filmin başrollerini paylaşacak olan Türk sinemasının önemli isimleri Kerem Alışık ve Şenay Gürler, derin karakter tahlilleri ve başarılı oyunculuk yetenekleriyle izleyicileri etkilemeyi hedefliyor. Kerem Alışık, Sadık karakterine hayat vererek duygusal bir hikâye sunacak, Şenay Gürler ise Lale rolüyle dikkat çekecek.

Yönetmen Özer Feyzioğlu'nun Vizyonu

Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Birçok beğenilen yapımda imzası bulunan Feyzioğlu, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı planlıyor. Filmin derin karakter analizi ve duygusal yoğunlukta yazılan senaryo, filmin başarısını etkileyen unsurlar arasında yer alacak.