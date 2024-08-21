Hande Soral'ın Yeni Projesi "Akıldan Kalbe" Heyecanla Bekleniyor

Hande Soral'ın Yeni Projesi: "Akıldan Kalbe"
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2025'te vizyona girecek olan "Akıldan Kalbe" filminde seyirciyle buluşacak. Duygusal hikâyesiyle öne çıkan bu yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin merakını artırıyor.
Usta İsimler Buluşuyor
Filmin başrollerini paylaşacak olan Türk sinemasının önemli isimleri Kerem Alışık ve Şenay Gürler, derin karakter tahlilleri ve başarılı oyunculuk yetenekleriyle izleyicileri etkilemeyi hedefliyor. Kerem Alışık, Sadık karakterine hayat vererek duygusal bir hikâye sunacak, Şenay Gürler ise Lale rolüyle dikkat çekecek.
Yönetmen Özer Feyzioğlu'nun Vizyonu
Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor. Birçok beğenilen yapımda imzası bulunan Feyzioğlu, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı planlıyor. Filmin derin karakter analizi ve duygusal yoğunlukta yazılan senaryo, filmin başarısını etkileyen unsurlar arasında yer alacak.
Hande Soral, Defne karakteri ile projeye dahil oldu. Başarılı performanslarıyla tanınan Soral, bu filmdeki güçlü karakteriyle izleyicilerin ilgisini toplayacak. Defne, filmin dramatik yapısını önemli ölçüde destekleyecek. Filmin çekimlerine Eylül ayının ilk haftasında başlanması planlanırken, yapım ekibi genişletilmiş oyuncu kadrosu ve sağlam senaryosuyla kaliteli bir yapım hedefliyor. Çekimlerin İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleşeceği bilgisi verildi. "Akıldan Kalbe" filmi, aşk, kayıplar, pişmanlıklar ve ikinci şanslar gibi temalar etrafında şekillenen duygusal bir hikâye sunacak. Sadık ve Lale’nin geçmişteki ilişkileri, onları nasıl etkilediğini ve seyirciyi nasıl derinden etkileyeceğini keşfetmeyi vaat ediyor. Film, affetme ve aşkın önemini bir kez daha vurgulayacak.
Hande Soral'ın Kadroya Katılışı
Çekimler Eylül'de Başlıyor
Duygusal Bir Hikaye Sunuyor
Hande Soral, Defne karakteri ile projeye dahil oldu. Başarılı performanslarıyla tanınan Soral, bu filmdeki güçlü karakteriyle izleyicilerin ilgisini toplayacak. Defne, filmin dramatik yapısını önemli ölçüde destekleyecek.
Filmin çekimlerine Eylül ayının ilk haftasında başlanması planlanırken, yapım ekibi genişletilmiş oyuncu kadrosu ve sağlam senaryosuyla kaliteli bir yapım hedefliyor. Çekimlerin İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleşeceği bilgisi verildi.
"Akıldan Kalbe" filmi, aşk, kayıplar, pişmanlıklar ve ikinci şanslar gibi temalar etrafında şekillenen duygusal bir hikâye sunacak. Sadık ve Lale’nin geçmişteki ilişkileri, onları nasıl etkilediğini ve seyirciyi nasıl derinden etkileyeceğini keşfetmeyi vaat ediyor. Film, affetme ve aşkın önemini bir kez daha vurgulayacak.