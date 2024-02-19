“Hatıran Yeter” filminden büyük tanıtım hamlesi

Hatıran Yeter filmi Times Square’de tanıtıldı

Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı “Hatıran Yeter” filmi, geçtiğimiz cuma günü sinemaseverlerle buluştu.

Film, işitme ve konuşma engelli iki gencin aşkını anlatıyor

Berton Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve senaristliğini de Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı “Hatıran Yeter” filmi, 80’li yıllardan günümüze uzanan bir hikâyeye sahip. Filmde, Zehra (Belçim Bilgin) ve Adem’in (Burak Sevinç) kaçarak evlenmeleri ve çok mutlu olmaları anlatılıyor. Ancak çiftin oğulları Baha (Aytaç Şaşmaz), henüz bebekken menenjit hastalığına yakalanıyor ve işitme ve konuşma yeteneğini kaybediyor. Baha, zorlu bir çocukluk dönemi geçirirken, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla (Sümeyye Aydoğan) ile karşılaşıyor ve ona aşık oluyor. Fakat bu aşkın da pek çok zorluğu var.

Filmin fragmanı Times Square’de yayınlandı

“Hatıran Yeter” filminin fragmanı, New York’un en ünlü meydanı olan Times Square’deki devasa ekranda gösterildi. Bu, film için büyük bir tanıtım fırsatı oldu.