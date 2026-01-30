Honaz'ta Sömestr Çocuk Şenliği Başladı | 29 Ocak-1 Şubat

Honaz Belediyesi'nden Sömestr Çocuk Şenliği

Atatürk Sosyal Tesisleri'nde 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında

Honaz Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel düzenlenen Çocuk Şenliği, Atatürk Sosyal Tesisleri'nde başladı.

29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında sürecek şenlikte çocuklar renkli ve eğlenceli etkinliklerle buluşuyor.

Etkinlik programında sevilen maskotlar, sihirbazlık gösterileri, sirk gösterileri ve yüz boyama gibi aktiviteler yer alıyor. Çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de bu neşeye ortak oluyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çocukların gülümsemesinin büyük bir huzur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Honaz Belediyesi Sömestr Tatil Şenliğimizde çocuklarımızla bir aradaydık. Kahkahaların eksik olmadığı, neşenin her köşeye yayıldığı çok güzel ve keyifli bir gün yaşadık. Eğlence, oyunlar, gösteriler ve sürprizlerle dolu şenliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerimizi Atatürk Sosyal Tesislerimizde düzenlenen Sömestr Tatil Şenliğimize davet ediyoruz" dedi.

