Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi

Hayal Köseoğlu Kimdir?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.





Oyunculuk kariyerine 6 yaşında "Ruhsar" dizisinde başlayan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı. Sanatçı, "Sesinde Aşk Var", "Yedinci Koğuştaki Mucize", "Özgür Dünya", "Beni Sevenler Listesi" gibi başarılı filmlerde de yer aldı. Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmiyle Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En son "Mahkum" dizisinde izleyiciyle buluştu.

Hayal Köseoğlu'nun Rol Aldığı Diziler:





Mahkum / Sasha / 2021

Bonkis / Özge / 2021

Mucize Doktor / Açelya / 2019-2021

İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018

Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017

Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016

Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011

Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010

Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999

Ruhsar / 1998

Hayal Köseoğlu'nun Rol Aldığı Filmler:

Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021

Bir Nefes Daha / Devin / 2020

Özgür Dünya / 2019

Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019

Sesinde Aşk Var / Deniz / 2019