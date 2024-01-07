Hudutsuz Sevda Damla kim, kaç yaşında nereli?: Hayal Köseoğlu Instagram halleriyle büyüledi
Fox TV’nin yeni dizisi Hudutsuz Sevda, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide, Halil İbrahim’in (Deniz Can Aktaş) aşık olduğu kız Damla’yı canlandıran Hayal Köseoğlu, dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki, Hudutsuz Sevda’nın Damla’sı Hayal Köseoğlu kimdir? İşte, genç oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler.
Hayal Köseoğlu Kimdir?
Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
Oyunculuk kariyerine 6 yaşında "Ruhsar" dizisinde başlayan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı. Sanatçı, "Sesinde Aşk Var", "Yedinci Koğuştaki Mucize", "Özgür Dünya", "Beni Sevenler Listesi" gibi başarılı filmlerde de yer aldı. Köseoğlu, "Bir Nefes Daha" filmiyle Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. En son "Mahkum" dizisinde izleyiciyle buluştu.
Hayal Köseoğlu'nun Rol Aldığı Diziler:
Mahkum / Sasha / 2021
Bonkis / Özge / 2021
Mucize Doktor / Açelya / 2019-2021
İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018
Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017
Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016
Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011
Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010
Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999
Ruhsar / 1998
Hayal Köseoğlu'nun Rol Aldığı Filmler:
Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021
Bir Nefes Daha / Devin / 2020
Özgür Dünya / 2019
Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019
Sesinde Aşk Var / Deniz / 2019