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İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisine konuk oluyor

Çağatay Ulusoy'un başrol oynadığı Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisine İbrahim Çelikkol'un konuk oyuncu olarak katılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:52
İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisine konuk oluyor

Ay Yapım'ın Now TV'de yayınlanan "Gaddar" dizisine yeni bir ismin katılacağı duyuruldu. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, dizinin önümüzdeki bölümlerinde "Korkut Zakkum" karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Gaddar" dizisinde Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan gibi önemli isimler bulunuyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kuş Uçuşu" dizisinin üçüncü ve son sezonuyla nisan ayında izleyiciyle buluşacak olan İbrahim Çelikkol, "Gaddar" dizisine konuk olacak. Çelikkol, Korkut karakteriyle dizide yer alacak.

gaddar

İbrahim Çelikkol, "Gaddar" dizisinde, babasının gözleri önünde annesini öldürmesinin travmasını yaşayan ve iki kardeşine bakmak zorunda kalan, hayatta kalmak için yasa dışı işlere bulaşan ve kısa sürede yer altı dünyasında ün salan Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.

Ay Yapım, daha önce de iddialı dizilerinde önemli oyuncuları konuk etmişti. "Ezel" dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, "Çukur" dizisine ise Barış Ardıç gibi önemli isimler konuk olmuştu. İbrahim Çelikkol'un da "Gaddar" dizisine birkaç bölüm konuk olarak katılması bekleniyor.

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