İnci Taneleri dizisi Ayça kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Ayça'nın gerçek hikayesi

İnci Taneleri dizisi Ayça'yı kim oynuyor, gerçek ismi ne?

İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Dizide, Yılmaz Erdoğan, Azem Yücedağ karakterini, Hazar Ergüçlü, Dilber karakterini, Selma Ergeç, Piraye karakterini, Kubilay Aka, Azem’in oğlu Cihan karakterini, Güven Kıraç, Kasım karakterini, Yasemin Baştan ise Nergis karakterini canlandırıyor. Peki dizide Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi kim, kaç yaşında nereli?





Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Devrek, Zonguldak'ta doğan genç bir oyuncudur. Oyunculuk kariyerine dizi, reklam ve sinema projelerinde yer alarak başlamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ülkü Hilal Çiftçi, otizm teşhisi konulan Gülce karakterini canlandırdığı "Dönence" adlı dizisi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve sevilmiştir. Daha sonra İnci Taneleri dizisinde de rol almıştır.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin oyunculuk kariyerinde yer aldığı bazı yapımlar şunlardır:





1. Tozkoparan İskender (2021)

2. Lacivert Gece (2019)

3. Alice Müzikali (2019)

4. Verda (2019)

5. Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

6. Adı: Zehra (2017)

7. Nerdesin Birader (2017)

8. Güldüy Güldüy (2016-2017)

9. Bizim Köy (2017)

10. Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)

11. Arkadaşlar İyidir (2016)

12. Siccin Cürmü Aşk (2016)

13. Michael (2016)

14. Gooes (2015)

15. Sessiz Yalanlar (2015)

16. Sen Benimsin (2015)

17. Kara Kutu (2015)

18. Göç Zamanı (2015)

19. Kocan Kadar Konuş (2015)

20. Saftirik (2015)

21. Kara Dayı (2014)

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