İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi

Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri” dizisinde “Dansöz Dilber” karakterine hayat veriyor

Kanal D’nin yeni dizisi "İnci Taneleri"nde başrol oyuncularından biri olan Hazar Ergüçlü, “Dansöz Dilber” adlı ilginç ve renkli bir karakteri canlandırıyor. Ergüçlü, dizideki rolü için dans dersleri aldığını ve çok eğlendiğini söyledi.



Hazar Ergüçlü, dizideki rolü için dans dersleri aldığını ve çok eğlendiğini söyledi. Ergüçlü, “Dansöz Dilber, benim için çok farklı ve zorlu bir karakter. Hem dans etmek hem de duygusal sahneleri oynamak çok keyifli ama bir o kadar da yorucu. Dans dersleri aldım ve çok çalıştım. Umarım izleyiciler de beğenir.” dedi.





Hazar Ergüçlü kimdir?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında “Gölgeler ve Suretler” filmiyle başladı. “Kuzey Güney”, “Medcezir”, “Analar ve Anneler”, “Yüksek Sosyete”, “Hayat Sırları”, “Dudullu Postası”, “Hakan: Muhafız”, “Alev Alev”, “Saklı” ve “Hayat Bugün” gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca “Açlığa Doymak”, “Benim Dünyam”, “Cebimdeki Yabancı”, “Kar”, “Gerçek Kesit: Manyak”, “Ahlat Ağacı” ve “Her Şey Seninle Güzel” gibi filmlerde oynadı. “İnci Taneleri” dizisinde “Dansöz Dilber” karakterine hayat veren Ergüçlü, aynı zamanda yapımcılık da yapmaktadır. “Beni Sevenler Listesi” ve “Bomboş” filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Ergüçlü, uzun zamandır yönetmen Onur Ünlü ile birliktedir.



