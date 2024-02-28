İnci Taneleri dizisine Ramazan kararı! Sosyal medya bu kararla çalkalanıyor

İnci Taneleri dizisinde Ramazan Ayı kararı herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNCİ TANELERİ RAMAZAN AYI KARARI

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı ve kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde pavyon sahneleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.





Her bölümde yer alan Dilber karakterinin dans sahneleri yoğun ilgi görürken son haberlere göre Ramazan Ayı boyunca dizide pavyon sahnelerine yer verilmeyeceği öğrenildi. Bu sene Ramazan Ayı 11 Mart tarihinde başlayarak 9 Nisan tarihinde sona erecek.