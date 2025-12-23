İnegöl'de "Toprağın Uykusu" ile Anadolu Gelenekleri Canlandı

İnegöl'de Toprağın Uykusu etkinliğiyle Anadolu mirası yaşatıldı

İnegöl Belediyesi, 21 Aralık kış gündönümünde Gündüzlü Mahallesi'nde düzenlediği "Toprağın Uykusu" etkinliğiyle Anadolu'nun kadim geleneklerini günümüze taşıdı. Programa ilgi yoğun olurken etkinlikte bereket, paylaşma ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Kültürel miras ve kış gündönümü

Kışın, toprağın dinlendiği ve kendini yenilediği dönem olarak kabul edildiği Anadolu geleneği çerçevesinde düzenlenen program, doğayla kurulan kadim bağı yeniden hatırlattı. Etkinlik, 21 Aralık tarihinin anlattığı ritüelleri ve toplumsal birlikteliği vurguladı.

Etkinlikte neler yaşandı?

Programda Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarından biri olan Deve Oyunu, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Köy evleri gezilerek mani okundu, erzak ve ikramlar toplandı; paylaşma geleneği canlı tutuldu.

Gastro İnegöl ekibinin sunduğu çorbalar, Gündüzlü Mahallesi sakinlerinin hazırladığı şipitler ve diğer yöresel lezzetler sofralarda yer aldı. Kurulan sofralar komşuluk ve gönül birliğinin güçlü örneklerini sergiledi.

İnegöl geleneklerine sahip çıkıyor

Etkinlikte kışın bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması ve toprağın suya doyması için temenniler paylaşıldı; son yıllarda yaşanan kuraklık ve su sıkıntısına dikkat çekildi. İnegöl'ün sanayi, tarım ve ticaretinin yanı sıra geleneklerine sahip çıkan bir kent olduğu vurgulanırken, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Program, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi; organizasyonda emeği geçenlere ve Gündüzlü Mahallesi halkına teşekkür edildi.

