Osmangazi Belediyesi Öykü Yazma Atölyesiyle Yeni Yazarlar Yetiştiriyor

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'ndeki 4 haftalık Öykü Yazma Atölyesi kursiyerlere temel öykü tekniklerini öğretiyor; seçilen öyküler ulusal dergilerde yayımlanacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:11
Osmangazi Belediyesi’nin geleceğin öykü yazarlarını yetiştirmek amacıyla başlattığı "Öykü Yazma Atölyesi", yazar adaylarından yoğun ilgi görüyor. Eğitim desteğini her alanda sürdüren belediye, talepler doğrultusunda düzenlenen atölye çalışmalarıyla Osmangazi sakinlerine yeni öğrenim fırsatları sunuyor.

Atölye, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Amatör olarak öykü yazan kursiyerler, Yazar ve Eğitimci Şifanur Özçelik Şirin ile temel öykü tekniklerini, iyi bir öykü yazarı olmanın yollarını ve öykü yazmanın püf noktalarını öğreniyor.

4 haftalık eğitim ve yayın fırsatı

Eğitim 4 hafta sürüyor ve kursiyerler programı tamamladıklarında temel düzeyde öykü yazma becerisine sahip olarak kurstan ayrılıyor. Her dersin sonunda katılımcılardan yazmaları istenen küçük öyküler arasından seçilen eserler ulusal dergilerde yayımlanıyor. 4 haftalık eğitimin ardından derlenen öyküler ise kitap haline getirilecek.

"Atölye çalışmasında öyküde püf noktalar ve bir öyküyü ısıran bazı kemirgenler nelerdir bunlara da değindik. Öyküyü yazarken dikkat etmemiz gereken hususlarda arkadaşlarımızın öngörüleriyle birlikte öykü nasıl yazılır konusunda bir çerçeve belirlemiş olduk. Bunun dışında öyküde karakterleri, olay örgüsünü, öyküde zaman ve mekan olgusunu, aynı zamanda öyküde anlatıcı dil nasıl olmalı, hangi ağızdan öyküler daha başarılı olur bunları konuştuk. Burada yaptığımız her dersin sonunda katılımcılarımıza küçük öyküler yazdırıyoruz. Bu küçük öyküler arasında da seçimler yaparak en uygun olanları ulusal dergilerde yayınlatıyoruz. 4 haftanın eğitimlerin sonunda kursiyerlerin yazdığı öyküleri kitaplaştırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Atölye katılımcıları, çalışmaların verimli geçtiğini belirterek bu imkânı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

