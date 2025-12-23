Merkezefendi Kış Festivali: Müzik, Buz Pateni ve Eğlence

Merkezefendi’nin Kış Festivali soğuk günleri ısıtıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Festivali, kış aylarında vatandaşları müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi yanındaki festival alanı, renkli etkinlik ve sosyal aktivite seçenekleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Etkinlik takvimi

24 Aralık Çarşamba, 20.00 - DJ Berfu Sezen sahnede olacak.

26 Aralık Cuma, 20.00 - DJ Süleyman Ayaz performans sergileyecek.

27 Aralık Cumartesi, 20.00 - DJ Güray ve perküsyon sanatçısı Veli Aktepe birlikte sahne alacak.

Festival boyunca 90’s Nowadays grubu da üç gün süresince performanslarıyla etkinliklere renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye yönelik düzenlenen DJ performansları, müzik dolu akşamlar sunuyor.

Festival alanı ve imkanlar

Merkezefendi Belediye Kış Festivali alanında Buz Pateni Pisti, sokak lezzetleri, yiyecek-içecek kioksları, lunapark ve alışveriş stantları yer alıyor. Bu imkânlar sayesinde her yaştan ziyaretçi için keyifli ve kaliteli bir etkinlik deneyimi hedefleniyor.

Başkan Şeniz Doğan’ın mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kış Festivalimizle çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerimizden büyüklerimize kadar her yaştan vatandaşımızın bir araya gelip keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduk" diyerek tüm hemşehrileri festivale davet etti. Doğan, etkinliklerin kültür, sanat ve eğlenceyi Merkezefendi’nin her noktasına taşımayı amaçladığını vurguladı.

