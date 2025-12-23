DOLAR
Plovdiv'de 'Yedi Tepeler Bulgar-Türk Dostluk Sergisi' Sanatseverlerle Buluştu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğündeki 'Yedi Tepeler Bulgar-Türk Dostluk Sergisi', Plovdiv'de 30 Türk ve 30 Bulgar sanatçının 120 eserini 15 Ocak 2026'ya dek sergiliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:50
Açılış diplomasi, sanat ve yerel ilginin kesişiminde gerçekleşti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu, Filibe Belediye Başkanlığı, Filibe Ressamlar Derneği ve Nöbet Tepe Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yedi Tepeler Bulgar-Türk Dostluk Sergisi, Bulgaristan'ın kültür başkenti Plovdiv'de sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Plovdiv Belediye Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılışa, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Emre Manav başta olmak üzere diplomatik temsilciler, yerel yöneticiler, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Küratörlüğünü Aynur Mahmudova Kaplan'ın üstlendiği sergide, 30 Türk ve 30 Bulgar sanatçının toplam 120 eseri bir araya getirildi. Resim, özgün teknikler ve çağdaş yorumlarla zenginleşen eserler, iki ülke arasındaki ortak kültürel hafızayı, tarihsel bağı ve sanat aracılığıyla kurulan dostluğu gözler önüne serdi.

Konuşmasında Emre Manav, iki ülkenin coğrafi ve kültürel benzerliklerine vurgu yaparak benzeri etkinliklerin artmasının önemine dikkat çekti.

Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür edildi; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Birsen Çeken ve ekibine takdim edilen teşekkür belgesi törene damga vurdu.

Yedi Tepeler Bulgar-Türk Dostluk Sergisi, 15 Ocak 2026 tarihine kadar Plovdiv Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

