Kütahya'da Osmanlı Motifli Perdeler Gençlerin Gözdesi

Kütahya’da Zahide Kabar’ın el emeği Osmanlı motifli perdeleri, estetik ve zarif tasarımlarıyla özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:47
El işi dekorasyonda geleneksel desenlerin yükselişi

Kütahya merkezli el sanatları üreticisi Zahide Kabar, el emeğiyle hazırladığı Osmanlı motifli perdelerin özellikle genç tüketiciler tarafından rağbet gördüğünü açıkladı.

Kabar, üretimlerinde ağırlıklı olarak Osmanlı motifleri kullandığını ve bu desenlerin perdelerde estetik ile şıklığı bir araya getirdiğini belirtti. Müşteri taleplerine göre farklı desenler de uygulayabildiklerini söyleyen Kabar, “Ancak Osmanlı desenleri daha zarif duruyor. Bu nedenle özellikle gençler Osmanlı desenli perdelere daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.

Geleneksel motiflerle modern yaşam alanları arasında bir köprü kurduklarını vurgulayan Kabar, el işi ürünlere yönelik ilginin her geçen gün arttığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üretim süreçlerinde titiz işçilik ve özgün tasarım anlayışını ön plana aldıklarını ifade etti.

Kabar’ın çalışmaları, dekorasyonda özgün alternatif arayan tüketiciler için Osmanlı estetiğini modern iç mekanlarla buluşturan bir seçenek sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

