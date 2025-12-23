Anadolu Üniversitesi'nden 'Bir Varmış Bir Yokmuş' Öğrenci Sergisi

GSE Galeri'de yıl sonu buluşması

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen 'Bir Varmış Bir Yokmuş' konulu yıl sonu öğrenci sergisi, GSE Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti, serginin öğrenciler için taşıdığı anlama dikkat çekerek, "Bölümümüz açısından bu sergi, burada gerçekleştirdiğimiz son sergilerden biri olması nedeniyle öğrencilerimiz bu sergiyi çok önemsedi. Öğrencilerimiz yaşadıkları duyguları, kendi anlatım dilleriyle poster, kurumsal kimlik ve kitap kapağı şeklinde çalışmalarına yansıtmaya çalıştı" dedi.

Açılış törenine Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Doğan Şahin, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suzan Duygu Erişti, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sergide yer alan grafik tasarım ve resim çalışmalarının 28 Aralık Cuma gününe kadar Eğitim Fakültesi GSE Galeri'de ziyaret edilebileceği belirtildi.

