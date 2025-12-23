Jan Garbarek İstanbul'da: 4 Aralık 2026 Zorlu PSM Konseri

Avrupa cazının önde gelen isimlerinden Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, 4 Aralık 2026'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek ve biletler 25 Aralık Perşembe saat 11.00'de Biletinial platformunda satışa sunulacak.

Konser Detayları

Garbarek'in İstanbul konseri, sanatçının özgün tınılarını İskandinav ezgileri ve çağdaş dünya müziğiyle harmanlayacağı bir gece vaat ediyor. Konser tarihi: 4 Aralık 2026. Bilet satışı: 25 Aralık Perşembe, 11.00 (Biletinial).

Garbarek ve Ekip

Sahnedeki kadroda piyanoda Rainer Brüninghaus, bas gitarda Yuri Daniel ve perküsyonda Hint müzisyeni Trilok Gurtu yer alacak. Avangart cazı, Avrupa folk tınıları ve çağdaş dünya müziğini harmanlayan Garbarek, 50 yılı aşkın kariyerinde Keith Jarrett ile gerçekleştirdiği "Belonging", "My Song" gibi ortak çalışmalar ve klasikleşen "Officium" albümüyle tanınıyor.

Eleştirmenler tarafından "sessizliğin ve sesin ustası" olarak nitelendirilen sanatçının İstanbul konseri, cazseverler için kaçırılmayacak bir performans niteliği taşıyor. Biletler satışa sunulduğunda hızlı davranılması öneriliyor.

AVRUPA CAZININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN NORVEÇLİ SAKSAFONCU JAN GARBAREK, 4 ARALIK 2026'DA İSTANBUL'DA KONSER VERECEK. KONSERİN BİLETLERİ, 25 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00'DE BİLETİNİAL'DA SATIŞA SUNULACAK.