Kanal D’de Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor: Arka Sokaklar 682. Bölüm Canlı Yayın İzle!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kanal D ekranlarında yıllardır beğeniyle izlenen fenomen dizi, bu hafta 682. bölümüyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Rıza Baba ve ekibi, İstanbul’un karanlık sokaklarında adalet peşinde koşarken, dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu anlar yaşatacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar’ın 682. bölümü, izleyicileri soluksuz bir maceraya sürüklüyor. Rıza Baba, Mesut, Hüsnü ve ekip, İstanbul’da faili meçhul kadın cinayetlerini araştırırken kendilerini zorlu bir savaşın ortasında buluyor. Bu sefer işin içinde sadece sıradan suçlular değil, çok daha tehlikeli ve profesyonel bir seri katil var. Ekip, bir yandan çete lideri Tefo’yu yakalamaya çalışırken diğer yandan İstanbul sokaklarında dehşet saçan katili durdurmak için zamanla yarışıyor.

Savcı Ramiz’in çete lideri Tefo ile işbirliği yaptığı ortaya çıkarken, Rıza Baba ve ekibi bu sefer kendi özgürlükleri için mücadele etmek zorunda kalacak. Başsavcı Ramiz tarafından haksız yere suçlanan Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü’nün cezaevinden çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.

Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı’nın ekibe katılması ise dizide dengeleri değiştiriyor. Rıza Baba ve ekibini yeni bölümde hangi tehlikeler bekliyor? İstanbul sokaklarında adaleti sağlamak için mücadele eden ekip, karşılaştıkları bu yeni tehditlerle nasıl başa çıkacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar dizisinin bir önceki bölümünde, ekip çete lideri Tefo’yu yakalamak için büyük bir operasyon düzenledi. Ancak bu operasyon, Başsavcı Ramiz’in engellemesiyle yarıda kaldı. Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve tutuklandılar. Tefo’nun yurtdışına kaçma planları devam ederken, ekip içerde mücadele verirken dışarıda Aylin, Selin ve Hakan onları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

İstanbul’da ise ardı ardına işlenen kadın cinayetleri ekibi zorlarken, bu soruşturmadan dışlanmaları işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Rıza Baba ve ekibi hem çete lideri Tefo’yu yakalamaya hem de İstanbul’da dolaşan katili durdurmaya çalışırken, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler büyük merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Dizinin zengin ve güçlü oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. İşte Arka Sokaklar’ın ana ve yardımcı oyuncu kadrosu:

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü, Asayiş Özel Ekip’in kurucusu.

(Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü, Asayiş Özel Ekip’in kurucusu. Mesut Güneri (Şevket Çoruh): Özel Harekât kökenli, ekibe ilk katılan komiser.

(Şevket Çoruh): Özel Harekât kökenli, ekibe ilk katılan komiser. Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardan, başkomiser.

(Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardan, başkomiser. Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü.

(İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü. Selin Demirci (Oya Okar): Başarılı bir komiser, daha önce Narkotik Şube’de çalışmıştır.

(Oya Okar): Başarılı bir komiser, daha önce Narkotik Şube’de çalışmıştır. Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): TEM Şube kökenli, başarılı bir komiser.

(Ozan Çobanoğlu): TEM Şube kökenli, başarılı bir komiser. Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin): Komiser yardımcısı.

(Yiğitcan Ergin): Komiser yardımcısı. Ezgi Vural (Ela Yörüklü): Komiser yardımcısı.

(Ela Yörüklü): Komiser yardımcısı. Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısı.

(Tunç Oğuz): Komiser yardımcısı. Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısı.

(Oğuz Peçe): Komiser yardımcısı. Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş): Komiser yardımcısı.

Yardımcı karakterler ise dizinin hikâyesine derinlik katmaya devam ediyor. Hüsnü’nün ailesi ve Rıza Baba’nın ailesi gibi yan karakterler, dizinin duygusal ve komik yönlerini dengeliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNÜ CANLI NASIL İZLERİM?

Arka Sokaklar’ın heyecan dolu 682. bölümünü kaçırmamak için Kanal D canlı yayınına erişebilirsiniz. Dizi, her Cuma akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Diziye Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak ulaşabilirsiniz.

Canlı izlemek için buraya tıklayın.

ARKA SOKAKLAR 682. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ

Arka Sokaklar’ın 682. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için dizinin full HD versiyonu, Kanal D’nin resmi internet sitesinde ve çeşitli dijital platformlarda izlenebilir. Yeni bölümü izlemek için dizinin yayınlanmasından sonra link aktif hale gelecektir. Dizi severler bu heyecan dolu bölümü kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebilirler.