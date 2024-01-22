Kızıl Goncalar dizisine şok üstüne şok! Bu kadarı beklenmiyordu

FOX TV ekranlarının tartışmalı dizisi Kızıl Goncalar 3. Bölüm merakla beklenirken kötü haberler ve açıklamalar peş peşe geldi. Detaylar haberimizde…

Kızıl Goncalar dizisine şok üstüne şok! Bu kadarı beklenmiyordu
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Televizyon dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, 3. Bölüm öncesi şok bir kararla gündeme geldi. FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümleriyle oldukça konuşulan dizi, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Merakla beklenen 3. Bölüm öncesi yaşanan bu gelişmeler dizinin geleceği hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yayınlandığı günden itibaren sürükleyici sahneleri ve tartışmalı konularıyla adından söz ettiren Kızıl Goncalar dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Ancak son günlerde diziyle ilgili alınan kararlar ve yapılan açıklamalar, dizinin geleceği konusunda belirsizlik yaratmış durumda.

"Kızıl Goncalar bitti mi?", "Kızıl Goncalar yayınlanmayacak mı?", "Kızıl Goncalar ne zaman?" gibi sorular diziseverlerin dilinde dolaşırken, ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı.

kızıl goncalar

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Bu akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar'ın yayınını yapamıyoruz." ifadelerini kullanarak dizinin yayın akışının durdurulduğunu açıklamıştı.

Şimdi ise Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz'den beklenen açıklama geldi. Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Deniz, yaşanan olaylara tepki gösterdi. "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız." ifadelerini kullanan Deniz, dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

kızıl goncalar

Bu gelişmelerin ardından diziseverler, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü için sabırsızlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz'in yanı sıra Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi tanınmış isimler bulunuyor.

Kızıl Goncalar dizisinin geleceğiyle ilgili yaşanan bu sürpriz gelişmeler, televizyon dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Yapılan açıklamalar ve oyuncuların duygusal paylaşımları, izleyicileri yeni bölümü heyecanla beklemeye yönlendiriyor.

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