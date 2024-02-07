“Taş Kağıt Makas” Dizisi Kanal D’de Başlıyor: İşte Oyuncu Kadrosu

Babasının adaletini arayan avukatın hikâyesini anlatan “Taş Kağıt Makas” dizisi, Kanal D’de başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Ozan Güven, Gökhan Yıkılkan gibi isimler var.

“Taş Kağıt Makas” Dizisi Kanal D’de Başlıyor: İşte Oyuncu Kadrosu
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Yeni Dizi “Taş Kağıt Makas” Yakında Kanal D’de

MF Yapım tarafından hazırlanan ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Taş Kağıt Makas” dizisi heyecanla bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin konusu ise babasının adaletini arayan bir avukatın maceralarını anlatıyor.

“Taş Kağıt Makas” Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici. Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimlerin paylaştığı dizide son olarak Gökhan Yıkılkan da yer aldı. Yıkılkan, dizide avukat Neşet Tuzcu karakterini canlandıracak. Yıkılkan, daha önce Emin Alper’in yönettiği “Öteki” adlı oyunda da rol almıştı.

“Taş Kağıt Makas” Dizisi Kanal D’de Başlıyor: İşte Oyuncu Kadrosu

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